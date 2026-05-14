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El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami

El capitán argentino brilló en el triunfo de Inter Miami ante Cincinnati, aunque una decisión posterior cambió la estadística oficial.

El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La MLS anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria 5-3 del Inter Miami ante Cincinnati, al considerar que el tanto fue un gol en contra del arquero rival y no del argentino.
  • A los 43 minutos, un remate de Messi dio en el palo y rebotó en Roman Celentano. La liga decidió luego que el tiro no tenía dirección de arco, privando al capitán de su hat trick.
  • La medida generó debate sobre los criterios estadísticos de la liga. Con 11 goles en la temporada, Messi mantiene su rol clave previo al próximo duelo frente a Portland Timbers.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a destacarse en la MLS durante la victoria de Inter Miami por 5-3 frente a FC Cincinnati, aunque esta vez terminó envuelto en una inesperada polémica. El capitán argentino había celebrado un hat trick dentro de la cancha, pero horas más tarde la liga estadounidense modificó la estadística oficial y le quitó uno de los goles de su cuenta personal.

La acción ocurrió a los 43 minutos del partido. Después de una habilitación de Mateo Silvetti desde la izquierda, Messi definió de derecha dentro del área, la pelota pegó en el palo y luego rebotó en el arquero Roman Celentano antes de ingresar al arco. En un primer momento, el tanto fue contabilizado para el rosarino, aunque posteriormente la MLS decidió adjudicarlo como gol en contra del arquero rival.

Según explicó la organización en sus redes sociales, la modificación se produjo porque consideraron que el remate inicial de Messi no tenía dirección directa hacia el arco. La decisión generó sorpresa entre los hinchas de Inter Miami y también abrió un debate en redes sociales sobre el criterio utilizado para modificar la jugada después del partido.

El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami

Cómo fueron los otros goles de Messi

Más allá de la polémica, Messi volvió a ser determinante para el equipo de Florida. El primer gol llegó tras un error defensivo de Matt Miazga luego de un intento de asistencia de Rodrigo De Paul, mientras que el segundo nació justamente de una gran combinación con el mediocampista argentino, que envió un centro preciso para que la Pulga definiera dentro del área.

Con los dos goles que finalmente quedaron registrados de manera oficial, Messi alcanzó los 11 tantos en la temporada con Inter Miami y además sumó una asistencia. El próximo desafío del equipo será este fin de semana frente a Portland Timbers, en un nuevo partido de la MLS donde el campeón del mundo buscará seguir ampliando sus números en Estados Unidos.

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