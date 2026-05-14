El insólito motivo por el que la MLS le anuló un gol a Lionel Messi tras la victoria de Inter Miami

La acción ocurrió a los 43 minutos del partido. Después de una habilitación de Mateo Silvetti desde la izquierda, Messi definió de derecha dentro del área, la pelota pegó en el palo y luego rebotó en el arquero Roman Celentano antes de ingresar al arco. En un primer momento, el tanto fue contabilizado para el rosarino, aunque posteriormente la MLS decidió adjudicarlo como gol en contra del arquero rival.