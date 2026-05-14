“Caretas”: el durísimo descargo de Ángel Di María tras los dichos de Milito sobre Rosario Central

La eliminación de Racing ante Rosario Central en el Torneo Apertura sigue generando repercusiones y esta vez el que salió al cruce fue Ángel Di María. Después de las explosivas declaraciones de Diego Milito, que aseguró que la Academia había sido “robada” en Rosario, "Fideo" publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para defender al conjunto rosarino y cuestionar tanto al dirigente como al entorno mediático del fútbol argentino.