“Caretas”: el durísimo descargo de Ángel Di María tras los dichos de Milito sobre Rosario Central

Resumen para apurados
- Ángel Di María lanzó un duro comunicado contra Diego Milito tras las críticas del presidente de Racing por la eliminación ante Rosario Central en el Torneo Apertura.
- Milito denunció un "robo" arbitral tras la caída de Racing. Di María respondió defendiendo al interior frente al centralismo porteño y cuestionó la falta de autocrítica dirigencial.
- El cruce reaviva la histórica tensión entre el interior y Buenos Aires. Di María advirtió que estas polémicas alejan la posibilidad del regreso de figuras consagradas al país.
La eliminación de Racing ante Rosario Central en el Torneo Apertura sigue generando repercusiones y esta vez el que salió al cruce fue Ángel Di María. Después de las explosivas declaraciones de Diego Milito, que aseguró que la Academia había sido “robada” en Rosario, "Fideo" publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para defender al conjunto rosarino y cuestionar tanto al dirigente como al entorno mediático del fútbol argentino.
“Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el campeón del mundo en el comienzo de un extenso comunicado que rápidamente se viralizó. El rosarino también cuestionó las críticas arbitrales y apuntó directamente contra quienes denunciaron supuestos favorecimientos. “Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer autocrítica y corregir tus propios errores”, lanzó.
Di María fue todavía más duro cuando se refirió indirectamente a Milito y a sus declaraciones posteriores al partido. “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club”, escribió el futbolista, en respuesta a la frase del presidente de Racing, que había asegurado estar dispuesto a “reconstruir el fútbol argentino” después de la eliminación en Arroyito.
El interior contra Buenos Aires
En otro tramo del comunicado, Fideo también apuntó contra el centralismo mediático y defendió el crecimiento de los clubes del interior. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, expresó. Además, cuestionó una jugada puntual del partido y aseguró que el gol de Alejo Véliz no estaba en posición adelantada.
El mensaje terminó con una última reflexión cargada de ironía y enojo. “Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que digan que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta”, cerró Di María, que volvió a quedar en el centro de la escena con una fuerte defensa pública de Rosario Central.