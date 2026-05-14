“El fútbol argentino no da para más”: la durísima reacción de Diego Milito contra la AFA tras la caída de Racing

La bronca en Racing no terminó únicamente con las declaraciones de Milito. Minutos después del partido, las redes sociales del club también apuntaron contra el arbitraje con un picante posteo que mostró una cancha inclinada y la pelota en poder del árbitro, una imagen que rápidamente se viralizó entre los hinchas y alimentó todavía más la polémica tras la eliminación en Rosario.