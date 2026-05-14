Un estudio reveló que caminar 15 minutos diarios ayuda a vivir más años

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Sídney difundido hoy indica que caminar 15 minutos seguidos al día reduce el riesgo cardíaco un 50% y prolonga la vida en adultos mayores.
- La investigación analizó datos del UK Biobank durante diez años, concluyendo que la continuidad del movimiento es más beneficiosa para el metabolismo que los pasos intermitentes.
- El hallazgo redefine las pautas de actividad física, destacando que bloques breves pero constantes de ejercicio son fundamentales para prevenir enfermedades y regular la salud.
Realizar una caminata de tan solo quince minutos cada día representa un factor determinante para alcanzar una vida plena y reducir las amenazas al sistema cardiovascular. Según un estudio publicado por The Washington Post, este sencillo hábito fortalece el corazón y funciona como una herramienta eficaz para extender la longevidad de las personas.
Bajo la dirección de Emmanuel Stamatakis, docente en la Universidad de Sídney, la investigación analizó registros del UK Biobank, una de las fuentes globales más importantes en materia de salud pública. El análisis se centró específicamente en los beneficios que la actividad física constante aporta al bienestar de la población mayor de sesenta años.
Qué dice el estudios sobre las caminatas de 15 minutos
Los datos obtenidos revelan que la efectividad del ejercicio depende principalmente de la continuidad del esfuerzo físico más que del simple conteo de pasos. Mantener una marcha constante durante al menos quince minutos diarios reduce drásticamente las probabilidades de sufrir problemas cardíacos o fallecer por diversas causas médicas, incluso en individuos con estilos de vida poco activos. Tras casi una década de observación a más de 33,000 adultos, la investigación demostró que los sujetos capaces de sostener este ritmo ininterrumpido disminuían su riesgo cardiovascular en casi un 50% respecto a quienes caminaban de forma intermitente.
De acuerdo con las declaraciones de Stamatakis, la distribución del movimiento durante la jornada resulta fundamental para la salud. Las caminatas extensas logran una activación profunda de los sistemas metabólico y cardiovascular, produciendo efectos positivos que los desplazamientos breves y fragmentados no consiguen igualar. De este modo, la calidad y duración del bloque de ejercicio diario se consolidan como los pilares para proteger el organismo de manera integral.
El estudio también evidenció que quienes realizaban estos paseos mantenían una mayor estabilidad energética, menos inflamación y un mejor estado anímico. Esto se debe a que la actividad sostenida ayuda a regular la presión arterial, mejorar la sensibilidad a la insulina y liberar endorfinas que actúan como antidepresivos naturales.
Los científicos clasificaron a los participantes según la duración de su caminata más larga: menos de 5 minutos, entre 10 minutos o más de 15 minutos. Los resultados fueron contundentes: cuanto más extensa era la caminata continua, menor era la tasa de mortalidad general. Incluso quienes daban pocos pasos diarios lograron beneficios significativos si concentraban parte de su actividad en un paseo prolongado.