Un estudio reveló que caminar 15 minutos diarios ayuda a vivir más años

Qué dice el estudios sobre las caminatas de 15 minutos

Los datos obtenidos revelan que la efectividad del ejercicio depende principalmente de la continuidad del esfuerzo físico más que del simple conteo de pasos. Mantener una marcha constante durante al menos quince minutos diarios reduce drásticamente las probabilidades de sufrir problemas cardíacos o fallecer por diversas causas médicas, incluso en individuos con estilos de vida poco activos. Tras casi una década de observación a más de 33,000 adultos, la investigación demostró que los sujetos capaces de sostener este ritmo ininterrumpido disminuían su riesgo cardiovascular en casi un 50% respecto a quienes caminaban de forma intermitente.