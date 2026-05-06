Un estudio demostró que las "micro-caminatas" pueden transformar tu salud

Beneficios metabólicos y mentales del movimiento breve

Más allá de la quema de calorías, estas pausas activas tienen un efecto directo en nuestra agilidad mental y emocional. La posibilidad de desconectar, aunque sea medio minuto, ayuda a despejar la cabeza y reducir los niveles de estrés que se acumulan frente a las pantallas. En términos físicos, Nichele Cihlar, entrenadora de fuerza y acondicionamiento señaló que las micro-caminatas "pueden aumentar el metabolismo y dar como resultado la quema de más calorías al cubrir la misma distancia que un paseo más largo por el barrio".