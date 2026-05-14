Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Resumen para apurados
- Nutricionistas advierten en Argentina sobre los riesgos de las sopas instantáneas por su alto nivel de sodio y aditivos, pese a su popularidad en ocho de cada diez hogares.
- Estos ultraprocesados sustituyen vegetales por harinas y almidón. Una porción aporta hasta el 30% del sodio diario, igualando a snacks procesados y usando potenciadores de sabor.
- El consumo habitual eleva el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Especialistas recomiendan priorizar la cocina casera para controlar la calidad nutricional.
Las sopas instantáneas se volvieron un clásico en millones de hogares argentinos por su practicidad, bajo costo y rápida preparación. Sin embargo, especialistas en nutrición alertan sobre los riesgos para la salud asociados al consumo frecuente de estos productos ultraprocesados, especialmente por su exceso de sodio, aditivos y harinas refinadas.
La marca Knorr, una de las más populares del mercado, está presente en 8 de cada 10 hogares argentinos, según datos difundidos por la compañía. Sus líneas de sopas Quick, cremas y caldos lideran un negocio regional multimillonario impulsado por la comodidad y la percepción de “comida saludable”.
Qué contienen realmente las sopas instantáneas
Aunque muchas personas creen que están consumiendo una sopa de verduras similar a una casera, nutricionistas sostienen que la composición real es muy diferente.
La licenciada en Nutrición Andrea Graciano explicó que estos productos suelen tener más almidón y harina que vegetales reales.
En algunas variedades, como la sopa crema de vegetales, los primeros ingredientes son harina refinada de trigo y almidón de maíz. Las verduras aparecen recién después en la lista, lo que indica una menor proporción dentro de la fórmula.
El exceso de sodio: uno de los principales riesgos
Uno de los puntos más cuestionados es la alta cantidad de sal que contienen estas sopas.
Una sola porción puede superar los 600 miligramos de sodio, equivalente a entre el 25% y el 30% de la ingesta diaria recomendada. En algunos casos, el contenido de sal es comparable al de snacks como las papas fritas de paquete.
El exceso de sodio está vinculado a:
Hipertensión arterial.
Mayor riesgo cardiovascular.
Infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Problemas renales.
Retención de líquidos.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que el consumo excesivo de sodio está relacionado con millones de muertes anuales en el mundo.
Glutamato monosódico y potenciadores del sabor
Otro ingrediente frecuente es el glutamato monosódico, un potenciador del sabor utilizado para intensificar el gusto de los alimentos ultraprocesados.
Especialistas señalan que algunas personas pueden experimentar síntomas como:
Dolores de cabeza.
Mareos.
Sudoración.
Sensación de opresión en el pecho.
Además, investigaciones lo vinculan con inflamación crónica y un mayor estímulo del apetito.
Incluso versiones comercializadas como “balance” o “más saludables” continúan incluyendo este tipo de aditivos.
Azúcar y carbohidratos ocultos en las sopas instantáneas
Muchas sopas también contienen azúcar agregada, maltodextrina y jarabe de glucosa, ingredientes utilizados por la industria alimentaria para mejorar sabor, textura y conservación.
Aunque el consumidor suele asociarlas con comidas livianas, estos productos pueden aportar una importante cantidad de calorías vacías debido al predominio de harinas y almidones refinados.
La sopa Quick de zapallo, por ejemplo, tiene almidón de papa como ingrediente principal.
Qué dicen los especialistas sobre las sopas ultraprocesadas
Nutricionistas advierten que el problema no es solo un ingrediente puntual, sino el bajo valor nutricional general de estos productos.
En comparación con una sopa casera, las versiones instantáneas suelen aportar:
Menos fibra.
Menos vitaminas.
Menos proteínas.
Más sodio y aditivos.
Los especialistas recomiendan priorizar preparaciones caseras simples con verduras frescas, evitando el consumo habitual de ultraprocesados.
“Hacer una sopa casera no requiere demasiada complejidad y permite controlar la calidad de los ingredientes”, señaló Andrea Graciano.
Por qué las sopas instantáneas siguen creciendo
A pesar de las advertencias, las sopas listas para preparar continúan ganando mercado gracias a:
La rapidez de preparación.
El bajo costo.
La practicidad.
La idea de ser una opción liviana y saludable.
Sin embargo, expertos remarcan la importancia de leer las etiquetas nutricionales y moderar el consumo frecuente de productos ultraprocesados.