Aíslan en Francia un crucero por un brote de gastroenteritis

BURDEOS, Francia.- Un total de 1.747 personas estuvieron aisladas en un crucero en el puerto de Burdeos. De acuerdo con responsables locales, 80 pasajeros presentaron síntomas “compatibles con una infección digestiva aguda” a partir del lunes. Entre quienes presentaron síntomas se incluyó una persona de 92 años, que falleció.
El buque, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, está amarrado en el suroeste de Francia con 1.233 pasajeros y 514 tripulantes a bordo. La medida de confinamiento se tomó tras la muerte del adulto y la contabilización de, al menos, 80 ocupantes con síntomas.
Las autoridades francesas confirmaron horas después un episodio de gastroenteritis en el crucero, y suspendieron el confinamiento de las personas a bordo que no presentan síntomas.
Los especialistas de la agencia regional de Salud confirmaron que se trataba de una gastroenteritis de “origen viral”, que descartó la presencia del hantavirus. Con ello, las autoridades deberán autorizar el desembarque de las personas asintomáticas.
Aquellas personas con síntomas deberán “mantener el aislamiento” en sus camarotes, señalaron las autoridades sanitarias.
Ayer a mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra. Algunos pasajeros tomaban fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta.
Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se realizaron análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.
No excluyeron la hipótesis de un problema alimentario y descartaron cualquier vínculo con el hantavirus, que habría causado la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius, que viajaba de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde.
El pico de los síntomas, como vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest, según la misma fuente. La víctima falleció antes de la llegada a este puerto.
El crucero “Ambition”, de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos.
El crucero de Ambassador Cruise Line tiene previsto continuar su ruta hacia España una vez que se completen las pericias sanitarias. En tanto, todos los ocupantes deben seguir las directivas de las autoridades locales para evitar cualquier posible propagación de la condición gastrointestinal fuera del barco.
El Hondius
Las autoridades sanitarias francesas descartaron cualquier relación de este evento con el hantavirus ante la sensibilidad generada por el caso del MV Hondius. En ese contexto, el gobierno de España -donde desembarcaron a los pasajeros tras varios días varados- mantiene en cuarentena a 14 ciudadanos evacuados del Hondius en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
El resto de los pasajeros repatriados mostraron resultados negativos y cumplirán un aislamiento preventivo de 42 días en la capital española. Hasta el momento, se registraron 3 muertos por el brote.
Entre los pasajeros se encontraba Carlos Ferello un ingeniero argentino de 74 años, que se encuentra fuera de peligro y ya en tierra. “Ahora estoy en Ámsterdam. Ya empecé el aislamiento. Me hicieron análisis de sangre y estoy en un hotel restringido. No tengo contacto con el personal, no puedo salir de la habitación y me dejan la comida en la puerta”, describió al diario argentino “La Nación”. “No tengo idea cuándo voy a volver. Lo máximo serían 40 días, pero ojalá sea menos”, anticipó más tarde al ser consultado por su regreso.