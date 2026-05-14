Aíslan en Francia un crucero por un brote de gastroenteritis

Entre los pasajeros se encontraba Carlos Ferello un ingeniero argentino de 74 años, que se encuentra fuera de peligro y ya en tierra. “Ahora estoy en Ámsterdam. Ya empecé el aislamiento. Me hicieron análisis de sangre y estoy en un hotel restringido. No tengo contacto con el personal, no puedo salir de la habitación y me dejan la comida en la puerta”, describió al diario argentino “La Nación”. “No tengo idea cuándo voy a volver. Lo máximo serían 40 días, pero ojalá sea menos”, anticipó más tarde al ser consultado por su regreso.