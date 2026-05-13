Los Tarcos ajusta detalles para recibir a 2.500 niños en el Encuentro infantil Javier Albornoz

Detrás de la magnitud del encuentro hay una historia profundamente emotiva. Javier Albornoz inició su recorrido deportivo en infantiles, pasó por juveniles y llegó al plantel superior del club. En 2008, mientras atravesaba una dura lucha contra el cáncer, decidió sumarse como colaborador del rugby infantil. Durante tres años acompañó a los más chicos y dejó una frase que quedó grabada para siempre dentro de Los Tarcos: “Guardame un lugar”. Ese pedido, realizado en alusión a un viaje que iban a realizar los infantiles, terminó convirtiéndose en una bandera para el club. Porque Javier no sólo tiene un lugar en la memoria de quienes compartieron cancha con él, sino también en cada edición de este encuentro que creció año tras año hasta convertirse en un clásico regional.