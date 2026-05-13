Los Tarcos ajusta detalles para recibir a 2.500 niños en el Encuentro infantil Javier Albornoz
El tradicional torneo de rugby infantil se disputará el 23 de mayo en Los Tarcos Rugby Club y reunirá a delegaciones de Tucumán, Salta, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Mendoza en homenaje a Javier Albornoz.
Resumen para apurados
- El club Los Tarcos realizará el 23 de mayo en Tucumán la 12° edición del Encuentro Javier Albornoz, que reunirá a 2.500 niños para homenajear a un referente histórico de la entidad.
- El evento homenajea a Albornoz, exjugador y formador del club. Participarán delegaciones de Salta, Chaco, Mendoza y Cuyo, abarcando categorías infantiles desde la M6 hasta la M11.
- Con 6.000 asistentes previstos, el torneo se consolida como un hito del rugby infantil en el NOA, impulsando el turismo deportivo y los valores formativos en las nuevas generaciones.
Hay historias que siguen vivas mucho tiempo después. En Los Tarcos, una de ellas lleva el nombre de Javier Albornoz. El próximo 23 de mayo, el club “rojo” realizará la 12° edición del Encuentro de Rugby Infantil que homenajea a uno de los hombres más queridos de la institución y que hoy se transformó en uno de los eventos infantiles más importantes del NOA.
La jornada se desarrollará de 9 a 18 en el predio de Los Tarcos y reunirá a más de 2.500 niños de las categorías M6 a M11. Además, se espera la presencia de alrededor de 6.000 personas entre entrenadores, dirigentes y familias que llegarán desde distintos puntos de Tucumán y provincias vecinas.
Detrás de la magnitud del encuentro hay una historia profundamente emotiva. Javier Albornoz inició su recorrido deportivo en infantiles, pasó por juveniles y llegó al plantel superior del club. En 2008, mientras atravesaba una dura lucha contra el cáncer, decidió sumarse como colaborador del rugby infantil. Durante tres años acompañó a los más chicos y dejó una frase que quedó grabada para siempre dentro de Los Tarcos: “Guardame un lugar”. Ese pedido, realizado en alusión a un viaje que iban a realizar los infantiles, terminó convirtiéndose en una bandera para el club. Porque Javier no sólo tiene un lugar en la memoria de quienes compartieron cancha con él, sino también en cada edición de este encuentro que creció año tras año hasta convertirse en un clásico regional.
La edición 2026 contará con la participación de clubes tucumanos como Lawn Tennis, Natación y Gimnasia, Cardenales, Lince, Tucumán Rugby, Universitario, Jockey Club, Huirapuca, San Martín, Monteros Rugby y Los Alisos, entre otros.
Además, llegarán delegaciones de diferentes provincias: Banco de Mendoza; Regatas y Curne de Chaco ; Aranduroga de Corrientes; Santiago Lawn Tennis y Old Lions de Santiago del Estero; junto con Tigres, Gimnasia y Tiro, Universitario y Jockey Club de Salta. También participará Catamarca Rugby.
Más allá de la competencia, el espíritu del encuentro pasa por otro lado. El objetivo principal sigue siendo compartir, disfrutar y fortalecer los valores del rugby infantil en una jornada donde el resultado queda en segundo plano.
La presentación oficial del evento se realizará mañana, desde las 10, en el Ente Tucumán Turismo, reflejando también la importancia que el encuentro tiene para la provincia.
Porque cada chico que juega en Los Tarcos durante esa jornada termina formando parte de algo mucho más grande: mantener vivo el recuerdo de Javier Albornoz a través del rugby y de la alegría de miles de niños.