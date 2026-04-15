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Yerba Buena: realizaron un parto de emergencia en el Carrillo y una beba nació en buen estado de salud

El cuadro obligó a una intervención inmediata del equipo de salud presente en el lugar.

Yerba Buena: realizaron un parto de emergencia en el Carrillo y una beba nació en buen estado de salud
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer de 35 años dio a luz de emergencia a una beba sana en el CAPS Carrillo de Yerba Buena, ante la imposibilidad de ser trasladada a una maternidad por el avanzado parto.
  • La paciente ingresó con 39 semanas de gestación y fue asistida por un equipo multidisciplinario. Tras el alumbramiento exitoso, ambas fueron derivadas a la Maternidad para control.
  • Este hecho inusual resalta la capacidad de respuesta y el compromiso del personal de salud primaria ante emergencias, garantizando la seguridad neonatal fuera de centros complejos.
Resumen generado con IA

Un hecho poco habitual tuvo lugar en Yerba Buena, donde una mujer de 35 años dio a luz en el Centro de Salud Municipal Dr. Ramón Carrillo, evitando el traslado habitual hacia una maternidad.

Según la información relevada, la paciente -con 39 semanas de gestación- ingresó en trabajo de parto al Carrillo. Se trata de su tercer embarazo (gesta 3, parto 2), y el cuadro obligó a una intervención inmediata del equipo de salud presente en el lugar.

El parto se desarrolló en carácter de emergencia dentro del centro, donde finalmente nació una niña en buen estado general, con un puntaje Apgar de 9 al primer minuto, indicador que refleja una condición neonatal favorable.

La atención estuvo a cargo de la jefa de guardia, la médica Gabriela Ferreyra, junto a la ginecóloga del centro, la doctora Barrionuevo, y la licenciada en obstetricia Cintia Llanos. También participó activamente el equipo de enfermería, encabezado por la licenciada Mariana Lucena.

Tras el nacimiento y el alumbramiento, tanto la madre como la beba fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a la Maternidad para su control y seguimiento.

Fuentes sanitarias destacaron que este tipo de situaciones no es frecuente, ya que estos centros de salud no suelen atender partos y, en condiciones normales, las pacientes son derivadas previamente a centros especializados. Sin embargo, la rápida respuesta del personal permitió resolver la emergencia sin complicaciones.

El episodio fue valorado como un ejemplo del compromiso y la capacidad de respuesta del sistema de salud en situaciones críticas.

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