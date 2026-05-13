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Mundial 2026: "Cuti" Romero dejó atrás la férula y apunta al debut frente a Argelia

A un mes de su lesión ligamentaria, el defensor del Tottenham acelera los plazos de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección.

LA MIRA EN EL DEBUT. El kinesiólogo de la Selección Luis García supervisa atentamente la evolución física de Cristian Romero LA MIRA EN EL DEBUT. El kinesiólogo de la Selección Luis García supervisa atentamente la evolución física de Cristian Romero
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Romero dejó la férula y acelera su recuperación en Londres para llegar al debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio en el Mundial 2026.
  • Tras un choque con el arquero Kinský hace un mes, el central del Tottenham realiza trabajos de carga supervisados por el kinesiólogo de la Selección, Luis García.
  • La evolución favorable del defensor central trae alivio a Lionel Scaloni, quien planea darle minutos en los amistosos previos antes de la defensa del título mundial.
Resumen generado con IA

A un mes exacto del choque contra el arquero Antonín Kinský que encendió todas las alarmas en el predio de Ezeiza, las noticias que llegan desde Londres traen alivio a Lionel Scaloni. Cristian Romero, pilar fundamental de la defensa argentina, atraviesa la etapa más exigente de su rehabilitación y los plazos de su regreso parecen acortarse justo a tiempo para el Mundial 2026.

El defensor del Tottenham ya dejó atrás la férula inmovilizadora y comenzó con los trabajos de carga y fortalecimiento en su rodilla derecha. La evolución es tan favorable que el cuerpo médico de la Selección, que envió al kinesiólogo Luis García a Inglaterra para supervisar el proceso, ya no oculta su satisfacción.

Crónica de una recuperación a contrarreloj

Aquel llanto desconsolado tras el partido contra Sunderland quedó en el pasado. Tras sufrir una lesión en el ligamento lateral, el diagnóstico inicial de seis a ocho semanas de baja ponía en duda su presencia en el debut mundialista. Sin embargo, "Cuti" redobló esfuerzos, motivado tanto por la levantada de los Spurs en la Premier League como por la cercanía de la defensa del título.

En sus redes sociales, el cordobés ya se muestra firme, realizando ejercicios de estabilidad sobre cajones de entrenamiento y cumpliendo al pie de la letra las rutinas de Luis García. La articulación ha desinflamado por completo y el dolor ha mermado, permitiéndole entrar en la fase de impacto controlado.

El cronograma del regreso

En la cabeza de Romero no hay planes de contingencia: su objetivo es estar el 16 de junio en Kansas para el debut frente a Argelia. No obstante, el cuerpo técnico "albiceleste" maneja una hoja de ruta que incluye los amistosos previos para que el central recupere ritmo de competencia:

6 de junio: vs. Honduras (Texas)

9 de junio: vs. Islandia (Alabama)

16 de junio: debut oficial contra Argelia (Kansas)

Mientras el defensor quema etapas en Londres, en Argentina el optimismo crece. Scaloni, que considera al central cordobés una pieza innegociable de su estructura, cruza los dedos para que la recuperación siga este ritmo vertiginoso. "Cuti" está de pie y el campeón del mundo respira.

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