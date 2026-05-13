Mundial 2026: "Cuti" Romero dejó atrás la férula y apunta al debut frente a Argelia

A un mes exacto del choque contra el arquero Antonín Kinský que encendió todas las alarmas en el predio de Ezeiza, las noticias que llegan desde Londres traen alivio a Lionel Scaloni. Cristian Romero, pilar fundamental de la defensa argentina, atraviesa la etapa más exigente de su rehabilitación y los plazos de su regreso parecen acortarse justo a tiempo para el Mundial 2026.