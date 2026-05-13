Prohíben el ingreso a las canchas de padres que no paguen la cuota alimentaria

El Gobierno nacional oficializó una nueva medida que impedirá el ingreso a los estadios de fútbol de todas aquellas personas que incumplan con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La decisión se implementará a través del programa Tribuna Segura y ya fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.