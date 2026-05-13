Prohíben el ingreso a las canchas de padres que no paguen la cuota alimentaria

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional prohibió el ingreso a estadios de fútbol a deudores alimentarios mediante el programa Tribuna Segura, según la Resolución 429/2026 en el Boletín Oficial.
- La medida se aplicará con controles en los accesos de todo el país. Surge tras pedidos judiciales y antecedentes en Salta y Buenos Aires para presionar el cumplimiento de pagos.
- Esta normativa nacionaliza una herramienta de presión civil sobre conflictos familiares. Se espera que incentive el pago de cuotas y abre el debate sobre el alcance del sistema.
El Gobierno nacional oficializó una nueva medida que impedirá el ingreso a los estadios de fútbol de todas aquellas personas que incumplan con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La decisión se implementará a través del programa Tribuna Segura y ya fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.
La nueva disposición amplía el alcance del sistema de restricción de concurrencia administrativa y suma a los deudores alimentarios dentro de las personas que podrán ser bloqueadas para asistir a espectáculos futbolísticos en Argentina.
Quiénes no podrán entrar a las canchas
La medida alcanzará a personas que:
Figuren en registros públicos de deudores alimentarios.
Tengan una orden judicial vigente vinculada al incumplimiento alimentario.
Estén alcanzadas por disposiciones administrativas relacionadas con la falta de pago de la cuota alimentaria.
Según informó el Gobierno, la prohibición comenzará a aplicarse cuando exista una resolución judicial o administrativa activa que ordene la restricción.
Cómo funcionará la prohibición en los estadios
El control se realizará mediante el sistema utilizado por Tribuna Segura en los ingresos a las canchas de fútbol de todo el país.
La persona alcanzada quedará bloqueada dentro de la base de datos y no podrá ingresar a eventos deportivos mientras continúe vigente la sanción. La restricción se levantará únicamente cuando regularice su situación o cuando la Justicia deje sin efecto la medida.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que distintas jurisdicciones ya venían solicitando incorporar deudores alimentarios al sistema como herramienta de presión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales.
Por qué el Gobierno tomó esta decisión
La cartera de Seguridad sostuvo que durante los últimos meses crecieron los pedidos judiciales para sumar deudores alimentarios a las restricciones de acceso a estadios.
Según explicaron oficialmente, algunas provincias y distritos ya aplicaban medidas similares. Entre los antecedentes mencionados aparecen:
Buenos Aires
Salta
Otras provincias con registros de alimentantes morosos
En esos casos, las restricciones deportivas ya funcionaban como mecanismo complementario para incentivar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
Qué dice la ley sobre los deudores alimentarios
En la Buenos Aires ya existían normas que imponían restricciones a quienes integraban el Registro Público de Alimentantes Morosos.
Por su parte, Salta cuenta con legislación específica que impide el ingreso de deudores alimentarios a espectáculos deportivos y eventos pagos.
Con esta resolución, el Gobierno nacional incorporó formalmente esa causal al sistema de Tribuna Segura y extendió el alcance de la medida a nivel nacional.
Qué otros motivos pueden impedir el ingreso a la cancha
Además de los deudores alimentarios, las restricciones de ingreso continúan aplicándose para personas vinculadas con:
Hechos de violencia en estadios.
Disturbios durante partidos.
Delitos en espectáculos deportivos.
Alteraciones del orden público.
Incidentes relacionados con barras e hinchadas.
También podrán ser alcanzadas aquellas personas que representen un riesgo para la seguridad pública según evaluaciones judiciales o administrativas.
La medida generó debate porque amplía el uso de Tribuna Segura más allá de los hechos de violencia en el fútbol y suma sanciones vinculadas a conflictos civiles y familiares.