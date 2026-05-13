La mujer acusada de tener sexo en un avión dio su versión: "Fue una pelea por un whisky"

“Lo único inusual que ella vivió fue un problema con una azafata. Según ella, uno de los pasajeros pidió un vaso de whisky, la azafata le dijo que no podía llevárselo porque había turbulencia y ese pasajero le respondió de mala manera. Entonces, un tercero le dijo que era un maleducado. Fue un momento de incomodidad, nada más”, resumió el letrado en declaraciones a Infobae.