Mundial 2026: los 14 jugadores del fútbol argentino que Alfaro preseleccionó para Paraguay

De cara al Mundial 2026, el seleccionador Gustavo Alfaro dio a conocer la nómina preliminar de 55 futbolistas de la "Albirroja". El dato más relevante es la fuerte presencia del fútbol argentino: 14 jugadores que militan en la Liga Profesional forman parte de la estructura defensiva y ofensiva con la que el técnico argentino pretende encarar la cita máxima.