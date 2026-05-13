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Mundial 2026: los 14 jugadores del fútbol argentino que Alfaro preseleccionó para Paraguay

Con el acento puesto en la Liga Profesional, el DT oficializó la nómina preliminar de 55 futbolistas para la cita máxima.

CONFIRMADO. Gustavo Alfaro anunció la lista de 55 preseleccionados para el Mundial 2026. CONFIRMADO. Gustavo Alfaro anunció la lista de 55 preseleccionados para el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gustavo Alfaro preseleccionó a 55 jugadores de Paraguay para el Mundial 2026, destacando 14 futbolistas de la liga argentina para encarar el certamen en Norteamérica.
  • La nómina incluye a los hermanos Romero y Ávalos, con la duda de Adam Bareiro por lesión. El corte final será el 1 de junio tras el amistoso de despedida frente a Nicaragua.
  • La fuerte presencia de la Liga Profesional reafirma a Argentina como cantera clave para la Albirroja. Paraguay integra el Grupo D y debutará ante Estados Unidos el 12 de junio.
Resumen generado con IA

De cara al Mundial 2026, el seleccionador Gustavo Alfaro dio a conocer la nómina preliminar de 55 futbolistas de la "Albirroja". El dato más relevante es la fuerte presencia del fútbol argentino: 14 jugadores que militan en la Liga Profesional forman parte de la estructura defensiva y ofensiva con la que el técnico argentino pretende encarar la cita máxima.

La lista definitiva, que deberá recortarse a los nombres finales, se anunciará oficialmente el 1 de junio, apenas días antes del amistoso de despedida frente a Nicaragua en el Defensores del Chaco.

El bloque de la Liga Profesional

El fútbol argentino se consolida como la mayor cantera de recursos para Paraguay fuera de sus fronteras. En el arco, se destacan Orlando Gill (San Lorenzo) y Juan Espínola (Barracas Central), ambos de buen presente en la Copa Sudamericana.

La línea defensiva cuenta con una fuerte base de los clubes del interior y de Buenos Aires: Alcides Benítez (Belgrano), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central) y Saúl Salcedo (Newell’s). Mención especial para la dupla de Lanús conformada por José Canale y Ronaldo Dejesús, piezas de la obtención de la Sudamericana y la Recopa 2025 del "Granate".

Poder de fuego y una duda preocupante

En el ataque, Alfaro apostó por nombres de peso y actualidad goleadora. Aparecen los hermanos Ángel Romero (Boca) y Óscar Romero (Huracán), junto a Gabriel Ávalos (Independiente) y el encendido Alex Arce (Independiente Rivadavia), máximo artillero de la actual Libertadores.

Sin embargo, la nota de preocupación la pone Adam Bareiro. El delantero de Boca sufrió un doble desgarro en los octavos de final del Torneo Apertura, una lesión que lo tiene entre algodones y pone en serio riesgo su presencia en la lista final de junio.

Las figuras internacionales y el camino mundialista

Más allá de la frontera argentina, la prelista incluye al histórico capitán Gustavo Gómez (Palmeiras) y a la joya Julio Enciso, quien brilla en el Racing de Estrasburgo francés.

Paraguay integrará el Grupo D, una zona que asoma compleja pero accesible: debutará ante el anfitrión, Estados Unidos, el 12 de junio en el SoFi Stadium de California, y luego completará la fase de grupos frente a Turquía y Australia.

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