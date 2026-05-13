El dólar oficial subió tras dos bajas consecutivas

El dólar oficial volvió a subir este miércoles luego de dos jornadas consecutivas en baja, aunque todavía se mantiene por debajo de los $1.400 y lejos tanto del contado con liquidación (CCL) como del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En paralelo, el mercado sigue de cerca la licitación de deuda en pesos que realizará el Tesoro y su posible impacto sobre las tasas de interés.