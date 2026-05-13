El dólar oficial subió tras dos bajas consecutivas

Resumen para apurados
- El dólar oficial subió este miércoles en Argentina tras dos bajas seguidas, cerrando a $1.392 en el mercado mayorista debido a una recomposición de la demanda de divisas.
- La suba ocurre en un marco de alta liquidación exportadora, permitiendo al BCRA comprar u$s70 millones. El mercado vigila la licitación de deuda del Tesoro y las tasas en pesos.
- Pese al rebote, la brecha cambiaria con el CCL sigue en mínimos del 7%. Se proyecta un dólar a $1.403 para fin de mayo, manteniendo la estabilidad dentro de la banda oficial.
El dólar oficial volvió a subir este miércoles luego de dos jornadas consecutivas en baja, aunque todavía se mantiene por debajo de los $1.400 y lejos tanto del contado con liquidación (CCL) como del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En paralelo, el mercado sigue de cerca la licitación de deuda en pesos que realizará el Tesoro y su posible impacto sobre las tasas de interés.
Según datos publicados por Ámbito Financiero, en el segmento mayorista el tipo de cambio avanzó $8 y cerró en $1.392 para la venta, en una rueda marcada por la fuerte oferta privada de divisas y una demanda todavía contenida.
El dólar oficial se mantiene lejos del techo de la banda
A pesar del rebote, la cotización oficial continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que actualmente se ubica en $1.727,27. La diferencia entre ambos valores ronda el 24,1%, reflejando que el mercado todavía opera dentro de un escenario de relativa calma cambiaria.
El volumen negociado en el segmento contado superó los u$s528,8 millones, mientras que las operaciones en futuros alcanzaron los u$s1.187 millones. Los contratos mostraron mayoría de subas en los tramos de 2026 y el primer trimestre de 2027.
El mercado actualmente proyecta un dólar mayorista de $1.403,5 para fines de mayo y cerca de $1.620 hacia diciembre.
A cuánto cotizan el dólar blue, MEP y CCL
En el segmento minorista, el dólar subió $10 y cerró a $1.415 para la venta en Banco Nación. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó en $1.839,5.
Según el promedio relevado por el Banco Central de la República Argentina, la cotización minorista ponderada alcanzó los $1.412,45.
Entre los dólares financieros:
El dólar MEP operó en $1.425,05
El contado con liquidación (CCL) cerró en $1.481,92
El dólar blue subió $5 y terminó en $1.420
La brecha entre el oficial mayorista y el CCL se mantiene cerca del 7%, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.
Qué explica la dinámica actual del dólar
Operadores del mercado señalan que el comportamiento cambiario responde actualmente a dos factores principales: la fuerte liquidación de divisas del sector exportador y una mayor dolarización en segmentos financieros e informales tras varias semanas de apreciación del peso.
Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, explicó que durante la rueda previa apareció una demanda inicial que llevó la cotización hasta la zona de $1.390, aunque luego volvió a imponerse la oferta de divisas.
En paralelo, el mercado sigue atento a la licitación de deuda del Gobierno, ya que el resultado podría influir sobre las tasas en pesos y sobre el atractivo relativo del dólar frente a las colocaciones financieras en moneda local.
El Banco Central suma reservas en mayo
El Banco Central de la República Argentina continúa aprovechando la temporada alta de liquidación exportadora para reforzar reservas.
En la última rueda compró u$s70 millones en el mercado oficial y acumula un saldo positivo de u$s536 millones en lo que va de mayo. Las reservas brutas internacionales alcanzaron los u$s46.185 millones.
Desde el mercado destacan que el desempeño del organismo monetario sigue siendo uno de los puntos centrales para evaluar la estabilidad cambiaria de los próximos meses, especialmente en un contexto internacional más volátil tras los últimos datos de inflación en Estados Unidos y la presión sobre las tasas de la Reserva Federal.