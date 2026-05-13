Detienen a un pasajero que intentó abordar un vuelo desde Tucumán hacia Buenos Aires con un arma cargada en su mochila

Resumen para apurados
- La PSA detuvo anoche a un hombre en el aeropuerto de Tucumán que intentaba abordar un vuelo de JetSmart hacia Buenos Aires con una pistola cargada oculta en su mochila.
- El arma fue detectada durante controles de rutina en el equipaje de mano. El pasajero alegó desconocimiento sobre la presencia del arma, pero quedó a disposición de la Justicia.
- El hecho resalta la efectividad de los protocolos de seguridad aeroportuaria. La investigación judicial determinará el origen del arma y las intenciones reales del detenido.
Un pasajero fue detenido anoche en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo luego de intentar abordar un vuelo con destino a Buenos Aires con un arma de fuego cargada en su mochila, según informaron fuentes oficiales.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco de los controles de rutina previos al embarque de un vuelo de la compañía JetSmart.
De acuerdo con la información disponible, el arma fue detectada durante la inspección del equipaje de mano del pasajero, lo que motivó una intervención inmediata del personal de seguridad. Al constatar que se trataba de una pistola cargada, los agentes procedieron a la detención del sospechoso.
El pasajero, de origen tucumano (no se precisaron más datos), manifestó que no sabía que llevaba el arma en su mochila. No obstante, quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
El episodio generó preocupación entre los presentes, aunque desde la PSA destacaron que los controles permitieron detectar la situación a tiempo, evitando que el arma ingresara a la aeronave.