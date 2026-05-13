El paso a paso para desbloquear tu cápsula del tiempo en Spotify y conocer tus récords personales

Cómo es la nueva función de Spotify

La aplicación sumó una lista de reproducción exclusiva bajo el nombre All-Time Top Songs, la cual reúne de forma automática las 120 pistas con mayor cantidad de reproducciones históricas. Cada pieza musical incluye el registro exacto de veces que sonó en el dispositivo, brindando un detalle preciso sobre los gustos acumulados en el tiempo. Esta selección queda disponible para guardarse de manera inmediata en la biblioteca personal de los interesados, facilitando el acceso a sus temas favoritos de siempre.