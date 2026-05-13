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El paso a paso para desbloquear tu cápsula del tiempo en Spotify y conocer tus récords personales

La nueva función presenta datos curiosos como la fecha exacta del primer ingreso a la aplicación, la cantidad total de temas únicos reproducidos y la identidad del artista más escuchado históricamente.

El paso a paso para desbloquear tu cápsula del tiempo en Spotify y conocer tus récords personales Spotify
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Spotify lanzó 'Spotify 20: Your Party of the Year(s)', una función que permite a usuarios globales conocer sus récords históricos musicales por el 20° aniversario de la plataforma.
  • La herramienta detalla hitos como el primer ingreso y el artista más escuchado. Incluye una lista de 120 canciones históricas disponible en 144 mercados y 16 idiomas diferentes.
  • Esta iniciativa profundiza la personalización basada en datos para fidelizar usuarios. Marca un precedente en la gestión de estadísticas históricas dentro del streaming musical.
Resumen generado con IA

Spotify celebra dos décadas de existencia con el lanzamiento de "Spotify 20: Your Party of the Year(s)", una innovadora función interactiva que invita a los usuarios a explorar su trayectoria musical. Esta experiencia personalizada funciona como una cápsula del tiempo, permitiendo un recorrido completo por el historial de escucha desde la creación de cada cuenta.

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La nueva función presenta datos curiosos como la fecha exacta del primer ingreso a la aplicación, la cantidad total de temas únicos reproducidos y la identidad del artista más escuchado históricamente. Al igual que el popular formato Wrapped, esta herramienta genera listas de reproducción especiales que agrupan los hitos sonoros de cada individuo. 

Cómo es la nueva función de Spotify

La aplicación sumó una lista de reproducción exclusiva bajo el nombre All-Time Top Songs, la cual reúne de forma automática las 120 pistas con mayor cantidad de reproducciones históricas. Cada pieza musical incluye el registro exacto de veces que sonó en el dispositivo, brindando un detalle preciso sobre los gustos acumulados en el tiempo. Esta selección queda disponible para guardarse de manera inmediata en la biblioteca personal de los interesados, facilitando el acceso a sus temas favoritos de siempre.

Dicha funcionalidad opera actualmente en 144 mercados y ofrece soporte en 16 idiomas diferentes para alcanzar a una audiencia global. Los beneficiarios encuentran el acceso directo mediante un aviso destacado dentro de la plataforma o a través del portal web oficial de la empresa. Mediante la búsqueda de etiquetas específicas relacionadas con el vigésimo aniversario, cada persona descubre este resumen estadístico que celebra su propio recorrido sonoro dentro del servicio.

  • Taylor Swift
  • Bad Bunny
  • Drake
  • The Weeknd
  • Ariana Grande
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Billie Eilish
  • Eminem
  • Kanye West
  • Travis Scott
  • BTS
  • Post Malone
  • Bruno Mars
  • J Balvin
  • Rihanna
  • Coldplay
  • Kendrick Lamar
  • Futuro
  • Juice WRLD
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