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ARCA duplicó las adhesiones al nuevo sistema de Ganancias: cómo funciona la declaración jurada simplificada

Esta tendencia refleja una aceleración notable en el interés de los ciudadanos por regularizar su situación fiscal mediante herramientas digitales modernas.

ARCA duplicó las adhesiones al nuevo sistema de Ganancias: cómo funciona la declaración jurada simplificada Dolares
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA informó que 80.000 contribuyentes se sumaron al sistema simplificado de Ganancias, duplicando las adhesiones en 20 días gracias a la agilización de la declaración jurada.
  • El aplicativo utiliza datos precargados para reducir la burocracia. La medida, resaltada por el ministro Caputo, busca facilitar el cumplimiento fiscal de personas y sucesiones.
  • Este cambio de paradigma promueve la buena fe del contribuyente y la transparencia. Se prevé un impacto positivo en la regularización de divisas antes de los vencimientos de 2025.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó un incremento masivo en las suscripciones al sistema de declaración jurada agilizada. En los últimos veinte días, la cantidad de usuarios registrados creció al doble tras la apertura del aplicativo que utiliza datos precargados para el Impuesto a las Ganancias. Esta tendencia refleja una aceleración notable en el interés de los ciudadanos por regularizar su situación fiscal mediante herramientas digitales modernas.

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El esquema normativo surgió originalmente en febrero bajo la Resolución General 5820 con la intención de facilitar los trámites a personas humanas y sucesiones indivisas. Aquella iniciativa buscaba reducir los obstáculos burocráticos y fomentar la transparencia en los movimientos financieros de los particulares. Actualmente, las cifras oficiales confirman que miles de individuos optan por esta modalidad para cumplir sus obligaciones tributarias de manera eficiente.

Impacto en la recaudación y visión oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el volumen de nuevos inscritos mediante una publicación en redes sociales. El funcionario vinculó directamente este éxito operativo con la implementación de la plataforma tecnológica de asistencia al ciudadano. Tal avance permite procesar la información de forma dinámica, evitando demoras innecesarias en el calendario impositivo nacional.

Por su parte, el abogado tributarista Daniel Ricardo García señaló que el sistema otorga una presunción de exactitud a los datos presentados. Según el especialista, la Ley de Inocencia Fiscal fundamenta esta estructura donde el Estado confía inicialmente en la buena fe del sujeto obligado. Este cambio de paradigma busca incentivar la exteriorización de divisas que permanecían fuera del circuito bancario tradicional.

Funcionamiento del aplicativo y plazos

La herramienta informática facilita la tarea administrativa al incorporar automáticamente registros previos existentes en la base gubernamental. Cada usuario posee la facultad de validar o corregir la propuesta del organismo antes de enviar el formulario final. Esta flexibilidad garantiza que el proceso resulte sencillo incluso para quienes carecen de conocimientos técnicos profundos en materia contable.

Los vencimientos del periodo fiscal 2025 ocurrirán durante el mes de junio siguiendo el orden establecido por la terminación del CUIT. Federico Nagierner reportó que el flujo de adhesiones superó las expectativas iniciales de las autoridades competentes. Resulta fundamental que los interesados completen sus trámites antes de las fechas límite para evitar posibles sanciones o recargos financieros.

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