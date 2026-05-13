ARCA duplicó las adhesiones al nuevo sistema de Ganancias: cómo funciona la declaración jurada simplificada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó un incremento masivo en las suscripciones al sistema de declaración jurada agilizada. En los últimos veinte días, la cantidad de usuarios registrados creció al doble tras la apertura del aplicativo que utiliza datos precargados para el Impuesto a las Ganancias. Esta tendencia refleja una aceleración notable en el interés de los ciudadanos por regularizar su situación fiscal mediante herramientas digitales modernas.