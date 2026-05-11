ARCA: cuál es el monto máximo de dólares que podés depositar sin justificar en mayo 2026

Resumen para apurados
- La ARCA estableció en mayo de 2026 que se pueden depositar hasta u$s 10.000 sin justificar fondos en Argentina para incentivar el ingreso de divisas al sistema financiero formal.
- El tope equivale a 40 salarios mínimos ($13.872.000). Superar este umbral activa pedidos de documentación respaldatoria bajo normas de prevención de lavado de activos y control fiscal.
- La medida busca formalizar la economía y facilitar el ahorro en divisas. No obstante, el uso de fondos informales mantiene riesgos de sanciones bajo la Ley Penal Cambiaria vigente.
En un contexto en el que el Gobierno busca fomentar la bancarización y facilitar el ingreso de divisas al sistema financiero formal, reaparecieron las dudas sobre los límites para depositar dólares en cuentas bancarias sin quedar bajo controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
En los últimos meses se actualizaron los parámetros que utilizan las entidades financieras para solicitar documentación que acredite el origen de los fondos. Estos montos funcionan como referencia y pueden activar pedidos de información adicional a los clientes, en el marco de las normas de prevención de lavado de activos.
Limites de fondos en ARCA: Cuántos dólares se pueden depositar sin justificar el origen de los fondos
Las disposiciones vigentes durante mayo de 2026 establecen que los bancos no están obligados a solicitar documentación respaldatoria cuando el total de depósitos en dólares no supera el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).
- Con el salario mínimo actual, ese límite se ubica en torno a los $13.872.000, aproximadamente u$s10.000 según la cotización de referencia. Por debajo de ese monto, las entidades financieras solo deben identificar a la persona que realiza el depósito, sin pedir comprobantes sobre el origen del dinero.
- La medida forma parte de la estrategia oficial orientada a incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero formal. Superar ese umbral no implica una irregularidad automática, aunque puede activar controles adicionales.
- En esos casos, los bancos pueden solicitar documentación para verificar la procedencia de los fondos, en el marco de las normas de prevención de lavado de dinero. Entre las operaciones válidas se incluyen la compra en el mercado oficial, el dólar MEP y la venta de activos o criptomonedas con respaldo documental.
- Cuando las divisas provienen del mercado informal y no existen comprobantes que acrediten su origen, el organismo puede considerar que se trata de una operatoria irregular, con posibles sanciones previstas en la Ley Penal Cambiaria.
- Transferencias/acreditaciones: se informan desde $50.000.000 mensuales (personas físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Extracciones de efectivo: se reportan desde $10.000.000 mensuales.
- Saldos bancarios: se informan desde $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Plazos fijos: controles desde $100.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Sociedades de bolsa: mismos umbrales que plazos fijos.
- Pagos: se reportan desde $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (jurídicas).
- Compras como consumidor final: límite de $10.000.000 mensuales.