Secciones
SociedadActualidad

Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke y la Justicia investiga qué pasó

Las autoridades investigan una posible sobredosis y el caso genera conmoción en la NBA tras sus recientes problemas judiciales.

Comnoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke Comnoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke Página 12
Por Mercedes Mosca Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció este lunes a los 29 años en California. La Justicia investiga una posible sobredosis tras hallar elementos sospechosos.
  • El alero fue hallado sin vida en una vivienda. Tenía antecedentes por tráfico de sustancias y una persecución policial a 160 km/h ocurrida en abril en el estado de Arkansas.
  • La tragedia conmociona a la NBA y pone el foco en la salud y problemas judiciales de los atletas. Se espera que el caso genere un fuerte impacto en los protocolos de la liga.
Resumen generado con IA

El mundo del básquet quedó conmocionado tras la muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, quien falleció este lunes a los 29 años en el Valle de San Fernando, California. Las autoridades estadounidenses investigan el hecho como una posible sobredosis.

Del capitán a las nuevas promesas: así está el ataque argentino rumbo al Mundial

Del capitán a las nuevas promesas: así está el ataque argentino rumbo al Mundial

El alero, considerado uno de los integrantes con mayor antigüedad dentro de la franquicia de la NBA, fue encontrado sin vida en la vivienda donde se hospedaba durante el receso de temporada. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudieron al lugar tras una llamada de emergencia médica, pero confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Qué se sabe sobre la investigación por la muerte de Brandon Clarke

Según informó NBC Los Angeles, dentro de la propiedad fueron hallados utensilios relacionados con el consumo de drogas, un dato que orientó la investigación hacia una posible sobredosis. Clarke se encontraba alojado en la casa de un amigo de la universidad mientras permanecía en California fuera de la competencia.

La noticia generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo estadounidense, especialmente porque el jugador había atravesado recientemente un episodio judicial que había tomado notoriedad pública.

El antecedente policial que había involucrado al jugador de Memphis Grizzlies

El pasado 1 de abril, Brandon Clarke fue arrestado en Arkansas y enfrentó varios cargos, entre ellos posesión y tráfico de sustancias controladas, además de fuga en vehículo y adelantamiento indebido.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el basquetbolista habría conducido a más de 160 kilómetros por hora durante una persecución policial. En ese operativo, las autoridades encontraron más de 230 gramos de kratom, una sustancia derivada de un árbol originario del sudeste asiático.

El kratom, también conocido como thang o ketumobiak, contiene compuestos psicoactivos que actúan sobre receptores cerebrales similares a los de los opioides. Por esa razón, en algunos estados de Estados Unidos está clasificado como sustancia controlada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El riesgo político de tensar las relaciones
1

El riesgo político de tensar las relaciones

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
2

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán
3

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera
4

Última sesión del Consejo Superior de la UNT antes de las elecciones: ausencias llamativas, agradecimientos y un cronograma electoral que se acelera

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán
5

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
3

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
4

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
5

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Más Noticias
Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Con Cisnero, Diellos y Caco García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

Con Cisnero, Diellos y "Caco" García como figuras, mirá el 1x1 de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

La UNT avanza hacia el recambio de sus autoridades

La UNT avanza hacia el recambio de sus autoridades

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

La marcha de las universidades públicas contra el ajuste fue multitudinaria en Tucumán

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

Sospechan de un nuevo caso de estafa piramidal en Tucumán

Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: De esto se trata la estrategia anti casta

Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: "De esto se trata la estrategia anti casta"

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Comentarios