Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke y la Justicia investiga qué pasó

Resumen para apurados
- Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, falleció este lunes a los 29 años en California. La Justicia investiga una posible sobredosis tras hallar elementos sospechosos.
- El alero fue hallado sin vida en una vivienda. Tenía antecedentes por tráfico de sustancias y una persecución policial a 160 km/h ocurrida en abril en el estado de Arkansas.
- La tragedia conmociona a la NBA y pone el foco en la salud y problemas judiciales de los atletas. Se espera que el caso genere un fuerte impacto en los protocolos de la liga.
El mundo del básquet quedó conmocionado tras la muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, quien falleció este lunes a los 29 años en el Valle de San Fernando, California. Las autoridades estadounidenses investigan el hecho como una posible sobredosis.
El alero, considerado uno de los integrantes con mayor antigüedad dentro de la franquicia de la NBA, fue encontrado sin vida en la vivienda donde se hospedaba durante el receso de temporada. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudieron al lugar tras una llamada de emergencia médica, pero confirmaron el fallecimiento en el sitio.
Qué se sabe sobre la investigación por la muerte de Brandon Clarke
Según informó NBC Los Angeles, dentro de la propiedad fueron hallados utensilios relacionados con el consumo de drogas, un dato que orientó la investigación hacia una posible sobredosis. Clarke se encontraba alojado en la casa de un amigo de la universidad mientras permanecía en California fuera de la competencia.
La noticia generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo estadounidense, especialmente porque el jugador había atravesado recientemente un episodio judicial que había tomado notoriedad pública.
El antecedente policial que había involucrado al jugador de Memphis Grizzlies
El pasado 1 de abril, Brandon Clarke fue arrestado en Arkansas y enfrentó varios cargos, entre ellos posesión y tráfico de sustancias controladas, además de fuga en vehículo y adelantamiento indebido.
De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el basquetbolista habría conducido a más de 160 kilómetros por hora durante una persecución policial. En ese operativo, las autoridades encontraron más de 230 gramos de kratom, una sustancia derivada de un árbol originario del sudeste asiático.
El kratom, también conocido como thang o ketumobiak, contiene compuestos psicoactivos que actúan sobre receptores cerebrales similares a los de los opioides. Por esa razón, en algunos estados de Estados Unidos está clasificado como sustancia controlada.