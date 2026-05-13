Misiones: el fabricante de calzado deportivo Dass abrió el retiro voluntario en su planta de Eldorado

Resumen para apurados
- La empresa Dass abrió retiros voluntarios para 50 operarios en Eldorado, Misiones, debido a la caída de producción y falta de pedidos bajo el actual contexto económico nacional.
- Luego de cerrar su fábrica en Coronel Suárez, la firma brasileña perdió casi 1.000 empleos en un año. En Eldorado, el personal cayó de 1.500 históricos a solo 180 trabajadores.
- El ajuste marca un retroceso para la industria nacional frente a las importaciones. El gremio UTILCRA apuesta a resistir para evitar el cierre definitivo de la última planta activa.
El gigante brasileño Dass parece estar en retirada. El fabricante de calzado deportivo llegó a tener dos plantas en Argentina y le confeccionó a marcas como Adidas y Nike. En los últimos dos años, con el nuevo Gobierno, todo cambió. Cerró en enero su planta de Coronel Suárez y hace pocas horas abrió un retiro voluntario en su planta de Eldorado en Misiones. Desde que asumió Javier Milei hasta ahora casi 1.000 trabajadores perdieron su trabajo en Dass, 957 para ser precisos.
El grupo brasileño Dass es un gigante que tiene 45 años de experiencia en la industria. La división industrial en Argentina fabricaba calzado deportivo para marcas como: Adidas, Nike, Fila,Umbro y Asics. La división comercial del grupo es propietaria de la licencia de la marca Fila para todo Latinoamérica, la licencia de la marca Umbro para Argentina, Brasil y Paraguay, y la licencia ASICS para Argentina. En Latinoamérica, la marca está presente a través de Grupo Dass con operaciones propias en Brasil, Argentina y Perú.
Dass, es un grupo que también cuenta con capitales argentinos llegó al país en 2008 y compró la planta de Coronel Suárez que le pertenecía al grupo Gatic de Eduardo Bakchellian, desde donde históricamente se hacían las zapatillas Adidas. Cuando asumió el nuevo gobierno, en la planta de Coronel Suárez había 700 empleados, durante 2024 se despidió a la mitad y en enero de 2025 se cerró la planta y se despidieron a los 350 operarios que quedaban.
La planta de Eldorado comenzó a producir en 2008, llegó a tener 1.500 trabajadores hasta 2015, cuando todavía se valoraba la industria nacional. En 2019 estuvo a punto de cerrar, hasta la empresa había comunicado la fecha de cierre. Pero pudo revertir la situación y continuó abierta.
Durante la gestión de Mauricio Macri, Dass despidió a 1.200 trabajadores. De los 22.000 pares diarios que se fabricaban en la gestión de Cristina Fernández (el 30% era industria nacional neta porque hasta las suelas y capelladas eran argentinas), apenas se fabricaban 7.500 pares diarios con el líder del PRO.
La situación actual es peor aún. Cuando asumió Javier Milei había 550 trabajadores, fabricaban para Nike y Adidas, entre otras. Con la apertura de las importaciones, producir calzado deportivo no era negocio. La empresa Dass realizó varias tandas de despidos y en la actualidad quedan 230 trabajadores en Eldorado. Pero no hay trabajo, no entran pedidos y si bien, hay un acuerdo para no despedir hasta mitad de año, la situación se complica.
"La empresa decidió abrir hoy un retiro voluntario para 50 personas, de esta manera quedaríamos sólo 180. Por ahora no estamos trabajando, tenemos la esperanza de que entren pedidos. La verdad es muy impresionante ver a los compañeros ir a anotarse al retiro. Se despiden con lágrimas. Pero van a anotarse porque tienen muchas deudas y además, porque los indemnizan con la ley antigua. La empresa ofrece el 100% de la indemnización en 1 pago", explicó Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA).
Una fábrica parada, sin pedidos. Con 230 trabajadores desesperados y 50 salen llorando porque saben que muchas esperanzas no tienen de volver a reinsertarse. No saben si todo empeorará, por lo menos aceptan un retiro del 100% y en un pago.
Melgarejo decidió escribirle a sus compañeros y compartió su carta con BAE Negocios "hoy nos toca hablar de una situación difícil. Cincuenta retiros voluntarios en una fábrica no son solamente un número; detrás de cada retiro hay una familia, una historia, años de esfuerzo y personas que hicieron grande este lugar con su trabajo diario. Sabemos que muchas veces a los ‘retiros voluntarios' se los presenta como una decisión individual, pero también sabemos que cuando una empresa pierde trabajadores, pierde experiencia, pierde compañerismo y pierde parte de su identidad. Por eso este momento no debe vivirse con indiferencia".
Con una gran tristeza continuó "quiero reconocer a cada trabajador y trabajadora que pasó horas en una línea de producción, soportando calor, presión, objetivos y sacrificios para que esta fábrica siga funcionando. Las zapatillas que salen de acá no se hacen solas: tienen el esfuerzo de manos obreras que sostienen la producción todos los días. También es momento de pedir claridad y responsabilidad. Los trabajadores necesitan saber cuál es el futuro de la fábrica, cuáles son las garantías para quienes continúan y qué medidas se van a tomar para proteger las fuentes laborales. Porque defender el trabajo no es solamente defender un salario; es defender la dignidad, la estabilidad y el futuro de nuestras familias".
El mensaje también fue dirigido a los trabajadores que se acogen al retiro voluntario "a los compañeros que hoy se van, gracias por el camino recorrido. Nadie puede borrar lo que aportaron. Y a los que seguimos acá, nos toca mantenernos unidos, organizados y atentos. En los momentos difíciles es cuando más vale la solidaridad entre compañeros. Que esta situación sirva para reflexionar sobre el valor de la industria nacional, de la producción y del trabajador argentino. Una fábrica que produce, genera empleo y mueve la economía merece ser cuidada. Porque detrás de cada par de zapatillas hay algo mucho más importante: el esfuerzo de la clase trabajadora. Muchas gracias".
La situación es muy compleja. Cuando se le pregunta a Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA), cómo seguirán los 180 que quedan respondió "mis compañeros son guerreros, vamos a pelear hasta el último momento. Quizás en algún momento, cuando cambie el Gobierno Nacional podamos volver a recibir a los compañeros que se van hoy".
Desde Dass confirmaron la apertura del retiro voluntario y desmintieron que las máquinas de la planta de Coronel Suárez hayan ido con destino a Paraguay para montar una nueva planta. Explicaron que la planta paraguaya funciona desde hace bastante tiempo y no produce calzado deportivo, sólo se hace indumentaria. La información también fue confirmada por el sindicato de UTILCRA.
De Dass sólo quedarán, en breve, 180 trabajadores en la planta de Eldorado en Misiones que esperan ansiosos la llegada de pedidos para volver a ilusionarse con mantener su trabajo por mucho tiempo.