Misiones: el fabricante de calzado deportivo Dass abrió el retiro voluntario en su planta de Eldorado

Con una gran tristeza continuó "quiero reconocer a cada trabajador y trabajadora que pasó horas en una línea de producción, soportando calor, presión, objetivos y sacrificios para que esta fábrica siga funcionando. Las zapatillas que salen de acá no se hacen solas: tienen el esfuerzo de manos obreras que sostienen la producción todos los días. También es momento de pedir claridad y responsabilidad. Los trabajadores necesitan saber cuál es el futuro de la fábrica, cuáles son las garantías para quienes continúan y qué medidas se van a tomar para proteger las fuentes laborales. Porque defender el trabajo no es solamente defender un salario; es defender la dignidad, la estabilidad y el futuro de nuestras familias".