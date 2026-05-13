Refuerzan la ayuda por desempleo en mayo: cuánto se cobra

Resumen para apurados
- Anses actualizó en mayo los montos de la prestación por desempleo en Argentina tras la suba del Salario Mínimo, fijando topes de entre $181.500 y $363.000 para trabajadores despedidos.
- La medida surge por el aumento del Salario Mínimo, referencia para el cálculo del beneficio. Acceden empleados del sector privado despedidos sin causa con aportes previos registrados.
- El ajuste busca sostener el poder adquisitivo de quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral. La extensión del cobro varía según la antigüedad y la edad del beneficiario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó en mayo una actualización en una ayuda económica destinada a personas que quedaron sin trabajo formal. El cambio llega después de la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), referencia utilizada para calcular los montos del beneficio.
Con los nuevos valores vigentes, el monto mínimo asciende a $181.500, mientras que el máximo llega a $363.000. La actualización impacta sobre miles de beneficiarios que reciben asistencia mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
Cuánto paga la Prestación por Desempleo en mayo
La Prestación por Desempleo se calcula sobre el 75% del mejor salario neto percibido durante los últimos seis meses previos al despido.
Sin embargo, el beneficio tiene límites mínimos y máximos establecidos según el valor del Salario Mínimo.
Con la actualización de mayo, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Monto mínimo: $181.500
Monto máximo: $363.000
El importe final depende de los ingresos previos y de los aportes registrados por cada trabajador.
Quiénes pueden acceder al beneficio
La asistencia está destinada a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que hayan quedado desempleados por distintas causas:
Despido sin causa
Finalización de contrato
Quiebra o cierre de empresa
Renuncia por causas justificadas
Además, Anses exige determinados requisitos de aportes para acceder al beneficio.
Requisitos para trabajadores permanentes
Tener al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años previos al desempleo
Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada
Haber trabajado más de 90 días durante el último año
Registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años
Cuánto tiempo se puede cobrar
La cantidad de cuotas depende de los aportes acumulados antes de perder el empleo:
Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas
Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas
Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas
36 meses o más: hasta 12 cuotas
Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite puede realizarse online mediante Atención Virtual o presencialmente en oficinas de Anses con turno previo.
Para iniciar la solicitud se necesita:
DNI
Telegrama de despido, carta documento o constancia de finalización laboral
La gestión debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se descuenta tiempo de cobro del beneficio.
Calendario de pagos de mayo 2026
Anses confirmó el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.