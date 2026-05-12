Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Apertura

Belgrano de Córdoba sigue alimentando la ilusión de todo Barrio Alberdi. En un estadio colmado y envuelto en un clima de fiesta, el “Pirata” derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski ratificó su gran momento futbolístico luego de haber eliminado a Talleres en el clásico cordobés y ahora dio otro paso importante rumbo al título.