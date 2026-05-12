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Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Apertura

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski ratificó su gran momento futbolístico y volvió a festejar en Córdoba. Tras dejar afuera a Talleres, ahora superó con autoridad al “Tatengue”.

Belgrano venció a Unión y es el primer semifinalista del Apertura
Por Carlos Chirino Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Belgrano venció 2-0 a Unión de Santa Fe en Córdoba y clasificó a semifinales del Torneo Apertura, ratificando el gran momento del equipo dirigido por Ricardo Zielinski.
  • Luego de eliminar a Talleres, el Pirata se impuso con goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernández. Pese a la resistencia del arquero rival, el local dominó el juego en Barrio Alberdi.
  • El triunfo consolida a Belgrano como protagonista del fútbol argentino y firme aspirante al título. La clasificación genera gran expectativa de cara a las finales del campeonato.
Resumen generado con IA

Belgrano de Córdoba sigue alimentando la ilusión de todo Barrio Alberdi. En un estadio colmado y envuelto en un clima de fiesta, el “Pirata” derrotó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski ratificó su gran momento futbolístico luego de haber eliminado a Talleres en el clásico cordobés y ahora dio otro paso importante rumbo al título.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y con Belgrano decidido a asumir el protagonismo. El conjunto cordobés generó las primeras aproximaciones con Alexis Spörle y Francisco González Metilli, aunque se encontró con una gran actuación del arquero Matías Mansilla, que sostuvo a Unión durante gran parte del partido.

El “Tatengue” intentó responder con algunas intervenciones de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, pero el trámite favorecía al local, que atacaba con mayor profundidad, especialmente por el sector derecho con la movilidad de Emiliano Rigoni.

Después de un primer tiempo entretenido y parejo, el premio para Belgrano llegó en el complemento. A los 19 minutos, tras un córner ejecutado por Rigoni, apareció Adrián Sánchez para conectar de cabeza y desatar el festejo de toda la hinchada celeste.

Con Unión obligado a adelantar sus líneas en busca del empate, el equipo santafesino dejó espacios en defensa y Belgrano aprovechó la situación para liquidar el encuentro sobre el final. Ramiro Hernández definió la historia con el 2 a 0 definitivo que selló la clasificación.

 El “Pirata” atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y sueña en grande. Córdoba se ilusiona con un equipo sólido, competitivo y que volvió a instalarse entre los protagonistas del fútbol argentino.

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