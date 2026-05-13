Los siete mejores consejos para combatir el frío

Entra las recomendaciones de los especialistas, se encuentran ponerse una remera o calza térmica, un pantalón sobre la calza, una remera de algodón para que mantenga el calor entre la térmica y el mismo algodón, arriba de la remera de algodón un buzo térmico tipo polar o microfibra y arriba, si no hay viento en el lugar, con una campera de pluma o microfibra alcanzaría, pero si hay viento hay que ponerse una rompevientos para que no se pierda calor por convección.