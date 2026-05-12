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Un periodista de LA GACETA fue agredido por Infantería en la previa del partido de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

El incidente se produjo mientras realizaba una cobertura sobre la llegada de los hinchas visitantes a La Ciudadela

El periodista Gonzalo Vera en el momento de la agresión. El periodista Gonzalo Vera en el momento de la agresión. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

La previa del partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se vio empañada por un episodio de violencia que tuvo como víctima a Gonzalo Vera, periodista de LA GACETA. El hecho ocurrió mientras el cronista realizaba una cobertura en las inmediaciones de La Ciudadela, donde esperaba la llegada de los hinchas visitantes, que no asistían al estadio desde hacía varios años.

Vera se encontraba trabajando en la zona de ingreso de los simpatizantes jujeños con el objetivo de realizar testimonios y registrar el regreso de la parcialidad visitante. En ese contexto, mientras aguardaba que los hinchas descendieran de los colectivos, un efectivo de Infantería lo agredió físicamente.

Un periodista de LA GACETA fue agredido por Infantería en la previa del partido de San Martín contra Gimnasia de Jujuy LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El incidente generó sorpresa e indignación entre quienes se encontraban en el lugar, especialmente porque el periodista estaba identificado y realizando tareas periodísticas en un espacio público. Tras la agresión, Vera pudo retirarse del sector. 

Un periodista de LA GACETA fue agredido por Infantería en la previa del partido de San Martín contra Gimnasia de Jujuy LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
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