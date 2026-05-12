Un periodista de LA GACETA fue agredido por Infantería en la previa del partido de San Martín contra Gimnasia de Jujuy

La previa del partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se vio empañada por un episodio de violencia que tuvo como víctima a Gonzalo Vera, periodista de LA GACETA. El hecho ocurrió mientras el cronista realizaba una cobertura en las inmediaciones de La Ciudadela, donde esperaba la llegada de los hinchas visitantes, que no asistían al estadio desde hacía varios años.