El Rompecabezas de Federico van Mameren:“No fue un martes más en la vida de los argentinos”
Resumen para apurados
- El periodista Federico van Mameren analizó este martes en Tucumán el impacto de las protestas universitarias y la crisis judicial, señalando la falta de diálogo entre poder y sociedad.
- Las marchas rechazan el ajuste educativo de Javier Milei mientras la Justicia provincial enfrenta disputas internas de poder tras polémicos fallos que desgastan la institucionalidad.
- El análisis advierte sobre el desgaste de figuras perpetuadas en el poder y la urgencia de una gestión que supere la confrontación para evitar hipotecar el futuro de la educación.
En una nueva edición de “Rompecabezas”, su editorial en “Panorama Tucumano”, el periodista Federico van Mameren realizó un duro análisis sobre el clima social y político que atraviesan la Argentina y Tucumán, marcado por las protestas universitarias, el ajuste económico y las tensiones dentro del Poder Judicial tucumano.
“No fue un martes más en la vida de los argentinos y de los tucumanos. Fue un martes duro, un martes de manifestaciones, un martes donde la sociedad se expresó”, planteó al inicio de su monólogo.
Van Mameren sostuvo que el conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sectores sociales parece repetirse sin encontrar puntos de encuentro. “Los mismos reclamos, los mismos argumentos. Como si esta nueva forma de expresión que tiene el poder y la sociedad no pudieran encontrarse”, reflexionó.
En ese contexto, se refirió especialmente a las movilizaciones universitarias y al reclamo por el presupuesto educativo. “De nuevo el universo universitario le advierte al Gobierno que en nombre de la inflación no se puede hacer cualquier cosa, menos dañar a la educación. Es hipotecar el futuro. Es una forma de decirle al futuro: no vamos a ser mejores”, afirmó.
Al mismo tiempo, reconoció que la administración nacional mantiene firme su política de ajuste. El Gobierno quiere mantener a rajatabla la necesidad de recortar gastos. La motosierra no para.
Para el periodista, ambos planteos contienen elementos válidos, aunque lamentó que el debate público quede atrapado en posiciones irreconciliables. “Son dos verdades que merecen un debate en profundidad. Mucho se queda en estar a favor o en contra”, advirtió.
Durante su editorial, también cuestionó la lógica política que domina la escena nacional desde hace años. “Es cierto que al Gobierno nacional, la idea mileísta de decirle no al kirchnerismo le sirvió, pero ya pasaron tres años y el país necesita otra forma de gestión”, señaló.
La crisis interna en la Justicia tucumana
En el tramo final de “Rompecabezas”, Van Mameren puso el foco en las tensiones que atraviesa el Poder Judicial de Tucumán, tras la liberación de César Soto.
“En Tucumán la Justicia sangra por la herida”, sostuvo. Según describió, el fallo judicial dejó como uno de los principales blancos de cuestionamiento al fiscal que intervino en la investigación del caso.
El periodista además remarcó que dentro de Tribunales se vive una fuerte disputa de poder. “Cada movimiento en el tribunal es un ajedrez de poder”, describió.
En ese sentido, mencionó la tensión existente entre el presidente de la Corte Suprema provincial y la titular del Colegio de Magistrados, conflicto que —según consideró— “está marcando una quiebra en la vida interna de Tribunales”.
Finalmente, Van Mameren planteó que comienza a percibirse un desgaste en sectores históricamente consolidados dentro del sistema judicial tucumano.
“Sin dudas el tiempo empezó a desgastar a figuras que se venían perpetuando en el poder y en la Justicia”, concluyó.