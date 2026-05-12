El Rompecabezas de Federico van Mameren:“No fue un martes más en la vida de los argentinos”

En ese contexto, se refirió especialmente a las movilizaciones universitarias y al reclamo por el presupuesto educativo. “De nuevo el universo universitario le advierte al Gobierno que en nombre de la inflación no se puede hacer cualquier cosa, menos dañar a la educación. Es hipotecar el futuro. Es una forma de decirle al futuro: no vamos a ser mejores”, afirmó.