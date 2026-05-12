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La UTA anunció un paro de colectivos por 24 horas en San Juan tras fracasar las negociaciones

La medida afectará al transporte público de corta y media distancia desde la medianoche del jueves 14 de mayo. El gremio denunció incumplimientos salariales y apuntó contra las empresas del sector.

La UTA anunció un paro de colectivos por 24 horas en San Juan tras fracasar las negociaciones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UTA Seccional San Juan anunció un paro de colectivos de 24 horas para este jueves 14 de mayo, tras fracasar la negociación salarial con la cámara empresaria ATAP.
  • La medida surge tras el fracaso de una audiencia en el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de un acta acuerdo previa. Los choferes no asistirán a sus puestos de trabajo.
  • El conflicto amenaza la paz social y afecta el transporte público provincial. El gremio advierte que no habrá diálogo hasta que se garantice el carácter alimentario del salario.
Resumen generado con IA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan confirmó que realizará una retención de servicios por 24 horas en todas las empresas de transporte público de corta y media distancia de la provincia, luego de no alcanzar un acuerdo con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

La decisión fue comunicada este martes 12 de mayo mediante un comunicado oficial, en el que el sindicato indicó que la medida se resolvió tras el fracaso de la audiencia desarrollada ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Según manifestaron desde el gremio, el conflicto se desencadenó debido al incumplimiento de un acta acuerdo previamente firmada y reconocida por ATAP. En ese contexto, advirtieron que si las empresas no cumplen con el pago de lo pactado en el acuerdo nacional, el paro comenzará a las 00:00 del jueves 14 de mayo y se extenderá durante toda la jornada, sin asistencia de los choferes a sus puestos laborales.

En el comunicado, la UTA aseguró que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y remarcó que los salarios de los trabajadores “tienen carácter alimentario”.

Además, responsabilizó a los distintos sectores vinculados al sistema de transporte público por la situación generada y por afectar la paz social.

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