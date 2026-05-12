La UTA anunció un paro de colectivos por 24 horas en San Juan tras fracasar las negociaciones

Según manifestaron desde el gremio, el conflicto se desencadenó debido al incumplimiento de un acta acuerdo previamente firmada y reconocida por ATAP. En ese contexto, advirtieron que si las empresas no cumplen con el pago de lo pactado en el acuerdo nacional, el paro comenzará a las 00:00 del jueves 14 de mayo y se extenderá durante toda la jornada, sin asistencia de los choferes a sus puestos laborales.