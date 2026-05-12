Mirá en vivo Panorama Tucumano debate sobre inflación, consumo y presupuesto universitario
Resumen para apurados
- LG Play emite hoy a las 20:30 una nueva edición de 'Panorama Tucumano' para debatir sobre inflación y el presupuesto universitario a través de las plataformas de LA GACETA.
- El programa contará con el economista Gustavo Walberg y el titular del CIN, Franco Bartolacci, para analizar la caída del consumo y la crisis en la educación superior nacional.
- El ciclo busca consolidar su rol como referente informativo regional, ofreciendo herramientas para comprender el impacto de las medidas económicas en la sociedad tucumana.
El programa insignia de LG Play vuelve esta noche con un análisis de los temas que marcan la agenda política, económica y social de la Argentina. “Panorama Tucumano” podrá verse desde las 20.30 a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).
En esta nueva edición, el ciclo abordará algunos de los temas más candentes de la actualidad nacional y provincial, con invitados especiales y el tradicional espacio de humor político.
Uno de los ejes centrales del programa será el análisis económico junto al economista Gustavo Walberg, quien analizará los últimos datos de inflación, la caída del consumo y el impacto de los nuevos ajustes económicos en distintos sectores de la sociedad.
Además, “Panorama Tucumano” entrevistará a Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para profundizar sobre el conflicto universitario, el reclamo presupuestario y las consecuencias que la crisis económica ya genera en las universidades argentinas.
Como en cada emisión, también habrá espacio para el humor y el análisis politico con los ya clásicos stickers, a cargo de Gabriela Baigorrí.
“Panorama Tucumano” fue el primer programa que LA GACETA Play produjo para televisión en 2017 y, desde entonces, se consolidó como uno de los ciclos periodísticos de referencia en Tucumán.
El programa puede verse esta noche desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).