Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Mirá en vivo Panorama Tucumano debate sobre inflación, consumo y presupuesto universitario

El programa insignia de LG Play abordará esta noche los últimos datos de inflación, la caída del consumo y el conflicto universitario.

Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • LG Play emite hoy a las 20:30 una nueva edición de 'Panorama Tucumano' para debatir sobre inflación y el presupuesto universitario a través de las plataformas de LA GACETA.
  • El programa contará con el economista Gustavo Walberg y el titular del CIN, Franco Bartolacci, para analizar la caída del consumo y la crisis en la educación superior nacional.
  • El ciclo busca consolidar su rol como referente informativo regional, ofreciendo herramientas para comprender el impacto de las medidas económicas en la sociedad tucumana.
Resumen generado con IA

El programa insignia de LG Play vuelve esta noche con un análisis de los temas que marcan la agenda política, económica y social de la Argentina. “Panorama Tucumano” podrá verse desde las 20.30 a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

En esta nueva edición, el ciclo abordará algunos de los temas más candentes de la actualidad nacional y provincial, con invitados especiales y el tradicional espacio de humor político.

Uno de los ejes centrales del programa será el análisis económico junto al economista Gustavo Walberg, quien analizará los últimos datos de inflación, la caída del consumo y el impacto de los nuevos ajustes económicos en distintos sectores de la sociedad.

Además, “Panorama Tucumano” entrevistará a Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para profundizar sobre el conflicto universitario, el reclamo presupuestario y las consecuencias que la crisis económica ya genera en las universidades argentinas.

Como en cada emisión, también habrá espacio para el humor y el análisis politico con los ya clásicos stickers, a cargo de Gabriela Baigorrí.

“Panorama Tucumano” fue el primer programa que LA GACETA Play produjo para televisión en 2017 y, desde entonces, se consolidó como uno de los ciclos periodísticos de referencia en Tucumán.

El programa puede verse esta noche desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play Panorama tucumanoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial
1

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país
2

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa
3

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
4

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño
5

Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño

Ranking notas premium
Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
1

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra
2

Detuvieron a un padre y a un hijo y los acusaron de cometer estafas con dólares falsos: cómo era la maniobra

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo
3

Llegó el frío: la intemperie que acecha a Milei y el equilibrio de Jaldo

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes
5

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Más Noticias
Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: De esto se trata la estrategia anti casta

Sturzenegger defendió el nuevo ajuste en salud, educación y provincias: "De esto se trata la estrategia anti casta"

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Alerta amarilla por frío extremo, vientos de hasta 80 km/h y nevadas: advierten por fenómenos riesgosos para la salud en el país

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

Cuánto gana un repositor de supermercado en mayo 2026

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

La psicología explica por qué algunas personas empiezan todo y no terminan nada

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Comentarios