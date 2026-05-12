Entre cumbia y sánguches de milanesa: el video con el que San Martín presentó su nueva camiseta

Uno de los momentos más llamativos del video tiene como protagonista a Diarte, que aparece comiendo un sándwich de milanesa en una mesa rodeada de sifones, papas fritas y bebidas, en una clara alusión a las costumbres tucumanas. Luego, Salazar lo saluda y el lateral izquierdo se desprende la campera para mostrar la camiseta alternativa, que será negra con detalles grises. Más adelante, tanto Salazar como Juárez lucen la indumentaria titular, que mantiene el diseño clásico con tres bastones rojos y dos blancos en el frente.