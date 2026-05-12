Entre cumbia y sánguches de milanesa: el video con el que San Martín presentó su nueva camiseta

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán y Kappa presentaron este martes la nueva camiseta 2026 'Piel Ciruja' mediante un video con fuerte identidad local antes de su debut oficial en La Ciudadela.
- El spot incluye a figuras como Lucas Diarte y Salazar entre cumbia y sándwiches de milanesa. La prenda mantiene los bastones rojos y blancos y suma una variante alternativa negra.
- El estreno será esta noche ante Gimnasia de Jujuy. La campaña busca reforzar el sentido de pertenencia y el vínculo histórico con la hinchada en un duelo clave de Primera Nacional.
San Martín presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026 bajo el lema “Piel Ciruja”, en una producción audiovisual realizada junto a Kappa que rápidamente se llenó de guiños tucumanos y referencias a la identidad del club. El video fue difundido este martes a través de las redes sociales del “Santo” y muestra una estética bien popular, con un bar ambientado con reliquias históricas, banderas, fotos antiguas, carnets de socios, DNI viejos y hasta la histórica Copa de 1944 como parte de la escenografía.
En el spot participan los futbolistas Víctor Salazar, Lucas Diarte y Jorge Juárez, además de dos integrantes del fútbol femenino de San Martín. También aparecen los tradicionales personajes del club: el Malevo y Pipa, que le aportan el tono festivo a una producción atravesada por la música, el humor y la cultura popular tucumana. Todo ocurre en un ambiente que mezcla folklore “ciruja”, cumbia y referencias constantes a La Ciudadela.
Nueva piel â— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) May 12, 2026
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Uno de los momentos más llamativos del video tiene como protagonista a Diarte, que aparece comiendo un sándwich de milanesa en una mesa rodeada de sifones, papas fritas y bebidas, en una clara alusión a las costumbres tucumanas. Luego, Salazar lo saluda y el lateral izquierdo se desprende la campera para mostrar la camiseta alternativa, que será negra con detalles grises. Más adelante, tanto Salazar como Juárez lucen la indumentaria titular, que mantiene el diseño clásico con tres bastones rojos y dos blancos en el frente.
La nueva camiseta conserva además varios detalles distintivos. En las mangas se mantiene el logo de Sucrédito y en la parte trasera, a la altura de la nuca, aparece la inscripción “Ciruja”, uno de los elementos más celebrados por los hinchas en redes sociales. En distintas escenas también puede verse a los futbolistas levantando trofeos y posando junto a la Copa del 44', en otro guiño a la rica historia del club de Ciudadela.
La identidad de un pueblo, el orgullo de una historia y la pasiÃ³n de una hinchada, ahora en una nueva piel: la piel ciruja â¤ï¸@CASMOficial x Kappa pic.twitter.com/ggt4J20ghc— Kappa Argentina (@Kappa_Argentina) May 12, 2026
Estreno ante el líder en La Ciudadela
La flamante indumentaria tendrá su estreno oficial esta noche, cuando San Martín reciba desde las 21.10 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en La Ciudadela, en uno de los partidos más esperados de la fecha de la Primera Nacional. El duelo frente al líder aparece como el escenario elegido para mostrar en sociedad una camiseta que apuesta fuerte a la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia de los hinchas “santos”.