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Lo denunciaron por violación, la Policía allanó su casa y encontró armas, municiones y una granada

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido retenida contra su voluntad y abusada en un inmueble de la capital tucumana.

Lo denunciaron por violación, la Policía allanó su casa y encontró armas, municiones y una granada
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán halló armas y una granada tras allanar dos domicilios por una denuncia de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad ocurrida en la capital provincial.
  • Una mujer denunció haber sido retenida y violada bajo amenaza de arma el 4 de mayo. Los operativos se realizaron en calle Amadeo Jacques y en el country Los Nogales Plaza.
  • El secuestro de material bélico agrava la situación procesal del acusado. La Unidad Fiscal de Integridad Sexual II lidera la causa, que ahora suma cargos por tenencia de armas.
Resumen generado con IA

Dos allanamientos realizados por personal de la División Delitos Telemáticos y Económicos de la Policía de Tucumán terminaron con el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y una granada de mano, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la comisaría 1° por una mujer que relató haber sido privada de su libertad y abusada sexualmente en un inmueble ubicado sobre calle Amadeo Jacques al 1200, en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el 4 de mayo alrededor de las 15. La víctima manifestó que mantenía desde hacía aproximadamente dos meses una relación sentimental con el acusado y que ese día se dirigió hasta una empresa fraccionadora de azúcar ubicada en ese domicilio para llevarle comida.

Según su relato, tras conversar normalmente, intentó retirarse del lugar, pero el hombre no le permitió salir. Siempre de acuerdo con la denuncia, la encerró dentro de una especie de departamento instalado en el predio, la amenazó con un arma de fuego y luego la obligó a desnudarse para abusarla sexualmente.

La mujer sostuvo además que permaneció en el lugar contra su voluntad durante toda la noche y que recién pudo escapar al día siguiente, aprovechando un descuido del acusado.

Lo denunciaron por violación, la Policía allanó su casa y encontró armas, municiones y una granada

A partir de la denuncia, la Unidad Fiscal de Integridad Sexual II ordenó avanzar con distintas medidas investigativas y solicitó la intervención de la división especializada.

Efectivos policiales realizaron allanamientos en dos domicilios: uno en calle Amadeo Jacques al 1200, en la capital tucumana, y otro en el country Los Nogales Plaza.

Los procedimientos finalizaron con resultado positivo y permitieron el secuestro de dos teléfonos celulares, una escopeta, cartuchos de distintos calibres, vainas servidas, un kit de limpieza para armas y una granada de mano FMK2.

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