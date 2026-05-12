Pese a su gran actuación en Miami, volvieron a poner en duda el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Resumen para apurados
- Tras su séptimo puesto en Miami, el futuro de Franco Colapinto en Alpine fue cuestionado por analistas británicos, quienes exigen regularidad para asegurar su asiento hacia 2027.
- El periodista Lawrence Barreto afirmó que el argentino seguirá bajo presión toda la temporada ante el interés de pilotos como Sainz o Albon por ingresar a la escudería francesa.
- Aunque figuras como David Tremayne elogian su talento, la competitividad de Alpine en la zona media obliga a Colapinto a sostener resultados altos para evitar ser reemplazado.
El gran rendimiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami no alcanzó para frenar las especulaciones sobre su futuro en Alpine. Después de terminar séptimo y firmar su mejor resultado en la Fórmula 1, el piloto argentino volvió a quedar en el centro de un análisis publicado por el sitio oficial de la categoría que puso en duda su continuidad de cara a 2027.
El encargado de reabrir el debate fue Lawrence Barreto, uno de los periodistas británicos que habitualmente analiza el mercado de pilotos dentro de la Fórmula 1. En una nota dedicada a los posibles movimientos para las próximas temporadas, el cronista aseguró que Colapinto todavía deberá sostener su nivel durante todo el año para conservar su lugar dentro de la escudería francesa.
“Franco Colapinto es el actual piloto y, hasta Miami, había estado bajo presión”, escribió Barreto. Luego, aunque reconoció la mejora que mostró el argentino en Estados Unidos, remarcó que necesitará repetir actuaciones similares si pretende asegurarse un asiento estable en Alpine. “Tendrá que hacerlo de forma constante este año si quiere conservar su puesto”, sostuvo.
La publicación tomó todavía más repercusión porque llega apenas días después de que otro histórico analista de la Fórmula 1, David Tremayne, alabara públicamente al piloto argentino y lo definiera como una de las grandes apariciones de la categoría. Incluso, el periodista británico llegó a compararlo con Juan Manuel Fangio por el impacto que volvió a generar un argentino dentro de la máxima categoría.
Los nombres que aparecen como amenaza para Alpine
En el análisis, Barreto también mencionó a varios pilotos que podrían interesarse por Alpine en el futuro cercano debido al crecimiento deportivo que mostró el equipo durante el arranque de la temporada. Entre los nombres que aparecieron figuran Carlos Sainz, Alex Albon, Checo Pérez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda.
El argumento principal es que Alpine se consolidó como uno de los equipos más competitivos de la zona media y actualmente pelea posiciones importantes en el campeonato. Ese crecimiento deportivo aumentó el interés de distintos pilotos del paddock y volvió todavía más exigente la pelea por los asientos.
Mientras tanto, Colapinto sigue respondiendo en pista. El argentino ya suma 12 puntos en la Fórmula 1 y atraviesa el mejor momento de su corta trayectoria en la categoría, aunque desde Europa las dudas sobre su continuidad parecen no detenerse.