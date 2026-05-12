Pese a su gran actuación en Miami, volvieron a poner en duda el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El gran rendimiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami no alcanzó para frenar las especulaciones sobre su futuro en Alpine. Después de terminar séptimo y firmar su mejor resultado en la Fórmula 1, el piloto argentino volvió a quedar en el centro de un análisis publicado por el sitio oficial de la categoría que puso en duda su continuidad de cara a 2027.