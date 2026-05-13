Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 13 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 9 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria” Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo” Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural Ranking notas premium Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025 La Nación envía al Senado pliegos para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero persiste el vacío en el Juzgado Electoral Secuestraron vehículos robados y encuentran más motopartes enviadas por encomiendas Gymnasium: se definió qué fórmula conducirá el colegio hasta 2030 Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró