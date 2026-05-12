Juan Schiaretti: “La educación pública y gratuita es la inversión más grande que puede realizar un país por su futuro”

La Marcha Federal Universitaria 2026 vuelve a movilizar este 12 de mayo a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas en distintos puntos del país. Las protestas se realizan en rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades públicas y para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento, en una jornada que tendrá actos, clases públicas y movilizaciones masivas.