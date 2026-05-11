Tarucas sobrevivió al último penal de Pampas y volvió a ilusionarse en el Súper Rugby Américas

La vuelta al triunfo tenía que ser así: con suspenso, miedo y tensión… ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Álvaro Galindo durante la caminata de Bautista Farisé para ejecutar ese penal del último minuto? ¿Cuáles eran los pensamientos de los jugadores de Tarucas mientras la pelota volaba y parecía ingresar sin problemas en la “H”? ¿Y cómo habrá resonado ese impacto metálico de la ovalada en el poste izquierdo? Porque sí: este triunfo frente a Pampas por 39-38 significa mucho más que cinco puntos en la tabla por el bonus ofensivo. No sólo significó volver a la pelea por la clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas, sino también cortar una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, vencer por primera vez a Pampas y, sobre todo, demostrar que el equipo de Álvaro Galindo luchará hasta el último instante para estar entre los cuatro mejores.