Robos de palta en Tucumán: cómo reconocer la fruta que proviene de circuitos ilegales

Blasco remarcó que el problema va más allá del hecho puntual. “No es solo fruta, es todo lo que hay detrás de eso. Esa fruta robada no desaparece, alguien la compra. Y ahí hay algo que no cierra”, señaló. En ese sentido, apuntó también al rol del consumidor. “Mientras haya alguien dispuesto a comprar algo más barato sin saber de dónde viene, va a haber alguien que lo venda”.