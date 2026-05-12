Robos de palta en Tucumán: cómo reconocer la fruta que proviene de circuitos ilegales
Resumen para apurados
- Productores en Tucumán denuncian robos 'hormiga' de palta en sus fincas este año; la falta de seguridad y controles afecta la rentabilidad de un sector clave para la economía.
- El productor Álvaro Blasco visibilizó la sustracción ilegal de fruta, que se realiza sin dejar rastros y obliga a cosechas anticipadas, reduciendo la calidad final del producto.
- La problemática pone en riesgo la diversificación agrícola provincial. Se exige mayor trazabilidad oficial y conciencia del consumidor para evitar la compra de origen ilegal.
En medio del crecimiento del consumo de palta en Argentina, un problema persistente vuelve a quedar en evidencia en Tucumán: el robo de producción en las fincas. El productor agrícola Álvaro Blasco decidió visibilizar la situación a través de un video en redes sociales, donde mostró el faltante de fruta en su plantación y abrió el debate sobre una problemática que, según afirma, “sucede todos los años”.
“Esto parece simplemente fruta que desapareció, pero estas plantas llevan tres años de cuidado para poder llegar a cosecharlas”, explicó en diálogo con LA GACETA. “No hay daño visible, es producción que desaparece”, agregó, al describir una modalidad que no deja rastros evidentes pero genera pérdidas constantes.
Blasco remarcó que el problema va más allá del hecho puntual. “No es solo fruta, es todo lo que hay detrás de eso. Esa fruta robada no desaparece, alguien la compra. Y ahí hay algo que no cierra”, señaló. En ese sentido, apuntó también al rol del consumidor. “Mientras haya alguien dispuesto a comprar algo más barato sin saber de dónde viene, va a haber alguien que lo venda”.
Robos “hormiga” y un impacto creciente
Según detalló, no se trata necesariamente de grandes golpes, sino de robos reiterados y a pequeña escala que terminan afectando seriamente la rentabilidad. “Son robos hormiga que suceden todo el tiempo. Hay productores a los que les dejan la finca prácticamente vacía”.
Esta situación, explicó, condiciona las decisiones productivas. “El productor queda entre la espada y la pared. Muchas veces termina vendiendo antes de tiempo para no perder todo, lo que impacta en el precio y en la calidad”.
Además, explicó que la fruta sustraída suele ingresar al circuito comercial en malas condiciones. “Cuando la palta se roba, se arranca, no se corta con tijera como corresponde. Eso afecta directamente al consumidor, que termina comprando un producto de menor calidad”, explicó.
Seguridad insuficiente y falta de controles
Blasco sostuvo que, aunque los productores implementan medidas de seguridad, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. “Podés tener alambrado, cámaras, gente cuidando, pero es inviable controlar todo el tiempo”.
Por eso, planteó que el foco debe ampliarse más allá de las fincas. “La fruta robada por algún lado circula. Hay que trabajar en la trazabilidad, como se hace con el limón”, propuso. En esa línea, sugirió fortalecer los controles en los mercados y avanzar en sistemas que permitan certificar el origen de la producción.
Diversificación en riesgo
El productor también vinculó esta problemática con las dificultades para diversificar la matriz productiva tucumana. “Vivimos hablando de diversificación, pero ¿quién se va a animar a producir algo distinto si no podemos cuidar lo que producimos?”.
En ese contexto, recordó que Tucumán concentra gran parte de la producción de palta del país y tiene potencial para consolidarse en el sector. “Tenemos una economía muy apoyada en el limón y la caña. ¿Por qué no sumarle una pata más a la mesa?”, planteó.
Blasco destacó que la provincia cuenta con condiciones y conocimiento para desarrollar cultivos como la palta, pero insistió en que es necesario generar mejores condiciones. “El productor hace todo para cuidar su fruta, pero necesita acompañamiento”, dijo.
Conciencia y consumo responsable
Finalmente, hizo hincapié en la importancia de generar conciencia social sobre el origen de los alimentos. “Preguntarse de dónde viene lo que comemos ya es un paso importante”, sostuvo.
Y concluyó: “Si no se ve, no existe. Y si no se habla, no cambia. Por eso decidí mostrarlo. No es un problema personal, es algo que le pasa a muchos y que tenemos que poner sobre la mesa”.