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¡Todo para la escuela! Este sábado, de regalo la lámina gigante del 25 de Mayo con LA GACETA

Reservá tu ejemplar con tu canillita de confianza.

¡Todo para la escuela! Este sábado, de regalo la lámina gigante del 25 de Mayo con LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA entregará gratis una lámina gigante del 25 de Mayo este sábado 16 para que estudiantes tucumanos realicen sus tareas escolares sobre la Revolución de Mayo de 1810.
  • El material educativo de 64x45,5 cm incluye una línea de tiempo, biografías y una maqueta recortable del Cabildo. Se recomienda reservar el ejemplar para asegurar el recurso.
  • Esta iniciativa busca facilitar el aprendizaje didáctico de la historia argentina y fortalecer el vínculo entre el medio gráfico y la comunidad educativa regional.
Resumen generado con IA

El material educativo más completo llega para ayudar a los chicos con la tarea patria. Incluye personajes para recortar y armar el histórico Cabildo.

Llega una de las fechas más importantes de nuestro calendario escolar y, como siempre, LA GACETA te acompaña para que el estudio sea mucho más fácil y divertido. Este sábado 16 de mayo, con la compra de tu diario, recibirás de regalo una espectacular lámina escolar del 25 de Mayo.

Un recurso interactivo para el aula

Bajo el lema "El nacimiento de nuestra patria", esta lámina gigante de 64x45,5 cm no es solo un póster informativo; es una herramienta de aprendizaje completa que incluye:

Puntos clave: un recorrido cronológico por los sucesos de 1810.

Personajes destacados: biografías de figuras como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Manuel Belgrano.

Datos curiosos: respuestas a las preguntas que siempre aparecen en clase: ¿Qué era el Virreinato? o ¿Por qué es tan importante esta fecha?

Maqueta para armar: en la parte inferior, los chicos encontrarán personajes típicos (vendedores de velas, de empanadas, damas y caballeros) para recortar y armar su propia escena frente al Cabildo.

¡Todo para la escuela! Este sábado, de regalo la lámina gigante del 25 de Mayo con LA GACETA

¿Cómo conseguirla?

La lámina viene de regalo con el ejemplar de LA GACETA de este sábado. Debido a la alta demanda por las tareas escolares, te recomendamos reservar tu ejemplar con anticipación a través de tu canillita o en tu quiosco de confianza.

¡No te pierdas esta oportunidad de aprender sobre nuestra historia de la manera más didáctica!

LA GACETA está con vos.

Esta nota es de acceso libre.
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