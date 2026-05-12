Curso gratis de francés: la Unión Europea ofrece clases virtuales para principiantes

Hablar francés suele aparecer como una ventaja para estudiar, trabajar o viajar en distintos países del mundo, pero muchas veces el precio de los cursos y la falta de tiempo terminan alejando a quienes quieren empezar. Ahora, una propuesta impulsada por la Unión Europea busca eliminar esa barrera con un curso gratuito, online y pensado para personas sin experiencia previa en el idioma.