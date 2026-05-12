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Curso gratis de francés: la Unión Europea ofrece clases virtuales para principiantes

La propuesta se encuentra disponible en la plataforma oficial EU Academy y permite aprender francés desde cero, sin horarios fijos ni conocimientos previos.

IDIOMAS. La propuesta incluye videos, ejercicios interactivos y situaciones cotidianas para aprender desde cero. IDIOMAS. La propuesta incluye videos, ejercicios interactivos y situaciones cotidianas para aprender desde cero. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Unión Europea lanzó un curso de francés gratuito y virtual para principiantes a través de su plataforma EU Academy, disponible sin requisitos previos para todo el mundo.
  • El programa My French Course A1 ofrece 20 módulos con videos y ejercicios sobre situaciones reales. Los alumnos pueden inscribirse online y avanzar a su propio ritmo sin costo.
  • Esta iniciativa facilita la formación profesional y la movilidad internacional. Al finalizar, se otorga un certificado oficial que fortalece el perfil laboral de los participantes.
Resumen generado con IA

Hablar francés suele aparecer como una ventaja para estudiar, trabajar o viajar en distintos países del mundo, pero muchas veces el precio de los cursos y la falta de tiempo terminan alejando a quienes quieren empezar. Ahora, una propuesta impulsada por la Unión Europea busca eliminar esa barrera con un curso gratuito, online y pensado para personas sin experiencia previa en el idioma.

La iniciativa forma parte de EU Academy, la plataforma oficial de formación online de la Comisión Europea, y ya se encuentra disponible con inscripción abierta para cualquier persona del mundo.

El curso se llama “My French Course A1” y permite aprender francés desde cero, con contenidos estructurados para situaciones reales y cotidianas.

Qué es EU Academy y qué ofrece

EU Academy es una plataforma educativa creada por la Comisión Europea. Allí se pueden encontrar cursos gratuitos en más de 30 idiomas y sobre distintas áreas vinculadas a formación profesional, movilidad internacional y habilidades digitales.

Dentro de su catálogo aparecen programas de francés organizados por niveles, desde A1 hasta B1, todos gratuitos y accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Qué incluye el curso de francés A1

La propuesta está orientada a personas que nunca estudiaron francés y necesitan una base práctica para desenvolverse en situaciones simples del día a día.

El programa cuenta con más de 20 módulos temáticos que trabajan conversaciones reales, vocabulario y comprensión oral.

Entre los contenidos aparecen temas como:

- Presentarse y conocer gente

- Pedir comida en restaurantes o cafeterías

- Hablar sobre rutinas e intereses

- Usar transporte público

- Describir lugares y entornos

- Pedir ayuda o hablar sobre salud

Cada módulo combina videos, ejercicios interactivos, juegos y actividades dinámicas para practicar el idioma de forma progresiva.

Cómo anotarse al curso gratuito

El proceso de inscripción es abierto y no tiene fechas límite. Cada usuario puede comenzar cuando quiera y avanzar a su propio ritmo. Para registrarse hay que:

- Ingresar a EU Academy

- Buscar “My French Course A1”

- Crear una cuenta gratuita

- Hacer clic en “Inscribirse”

- Y ya se puede empezar el curso online

La interfaz se encuentra disponible en español y otros idiomas, algo que facilita la navegación para quienes recién empiezan.

Al completar el programa, EU Academy emite un certificado de participación oficial de la Comisión Europea.

Aunque no reemplaza certificaciones internacionales como DELF o TCF, el documento puede servir como respaldo formativo para sumar al currículum o demostrar una primera aproximación formal al idioma.

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