Misión Quinoa: científicos buscan llevar este cultivo al espacio y una tucumana lidera el proyecto

La posibilidad de cultivar alimentos más allá de la Tierra dejó de ser un concepto exclusivo de la ciencia ficción. Con ese horizonte, un equipo internacional de investigadores avanza con “Q Orbit”, una ambiciosa misión que busca comprobar si la quinoa puede convertirse en un cultivo clave para futuras colonias humanas en el espacio. Entre los protagonistas se destaca la científica tucumana Pamela Such, quien coordina el proyecto junto a especialistas de Europa y Argentina.