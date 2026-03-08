La “pata tucumana” de un ambicioso proyecto: llevar quinoa al espacio

Alianza internacional

El proyecto es coordinado y liderado científicamente por la Dra. Pamela Such Stelzer, científica tucumana afiliada al SETI Institute y a la Universidad de San Pablo-T, quien trabaja desde hace años en el desarrollo de tecnologías ISRU (In-Situ Resource Utilization) para la exploración y explotación de recursos espaciales, tanto en asteroides como en lunas. Parte de su trabajo también se centra en la biominería y en la posibilidad de generar hábitats autosustentables en la Luna.