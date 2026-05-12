El Mundial 2026 estrenará nuevas reglas y ya generan polémica

Uno de los cambios más llamativos será la implementación obligatoria de pausas por rehidratación. A diferencia de lo que ocurre actualmente, donde estos parates dependen de las altas temperaturas o condiciones extremas, en el Mundial se realizarán de manera fija después de los 22 minutos de cada tiempo. La medida ya despertó críticas entre aficionados y especialistas, quienes consideran que podría utilizarse principalmente como un espacio para la publicidad televisiva.