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El Mundial 2026 estrenará nuevas reglas y ya generan polémica

La Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá no solo tendrá 48 selecciones: también presentará cambios reglamentarios vinculados al comportamiento de los jugadores y a las pausas durante los partidos.

La Ley Vinicius sancionará a aquellas personas que realicen actos de racismo contra sus adversarios. La "Ley Vinicius" sancionará a aquellas personas que realicen actos de racismo contra sus adversarios.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Mundial 2026 en Norteamérica debutará con 48 equipos y nuevas reglas, como la 'Ley Vinicius' y pausas fijas, buscando regular la conducta y modernizar el espectáculo deportivo.
  • Se sancionará el taparse la boca para evitar insultos y el abandono del campo. Las pausas de rehidratación obligatorias se suman por el clima, aunque hay críticas por fin publicitario.
  • Estas normas buscan reforzar la ética y combatir el racismo. Su éxito determinará si se extienden a nivel global, pese a la polémica por alterar el ritmo y la esencia del juego.
Resumen generado con IA

La próxima edición del Mundial 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Además de ser la primera con 48 selecciones participantes y disputarse en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), el torneo también introducirá nuevas reglas que luego podrían extenderse al resto de las competencias del mundo.

Uno de los cambios más llamativos será la implementación obligatoria de pausas por rehidratación. A diferencia de lo que ocurre actualmente, donde estos parates dependen de las altas temperaturas o condiciones extremas, en el Mundial se realizarán de manera fija después de los 22 minutos de cada tiempo. La medida ya despertó críticas entre aficionados y especialistas, quienes consideran que podría utilizarse principalmente como un espacio para la publicidad televisiva.

Otra de las novedades será la denominada “Ley Vinicius”, inspirada en los reiterados episodios de racismo sufridos por Vinícius Júnior en el fútbol europeo. A partir de esta normativa, cualquier jugador que se tape la boca durante una discusión o enfrentamiento dentro del campo podrá ser expulsado inmediatamente. El objetivo es evitar insultos discriminatorios o expresiones que no puedan ser detectadas por árbitros y cámaras.

Además, también habrá sanciones más duras para las protestas colectivas. Según el nuevo reglamento, los futbolistas que abandonen el terreno de juego como forma de protesta frente a una decisión arbitral recibirán tarjeta roja. La norma surge luego de distintos antecedentes internacionales en los que equipos enteros dejaron el campo tras fallos polémicos.

Las nuevas disposiciones buscan reforzar el comportamiento ético dentro de la cancha y modernizar ciertos aspectos del espectáculo. Sin embargo, antes incluso de entrar en vigencia, ya generan debate entre hinchas, entrenadores y exjugadores sobre el verdadero impacto que tendrán en el desarrollo del juego.

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