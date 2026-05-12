Refinanciar o pagar el mínimo: cuál es la mejor opción si tenés deuda en la tarjeta

Resumen para apurados
- Especialistas analizan estrategias para usuarios de tarjetas de crédito en Argentina que superaron su capacidad de pago, evaluando el refinanciamiento ante el alza de intereses.
- El refinanciamiento reduce cuotas mensuales pero extiende plazos e intereses. Se sugiere pagar montos mayores al mínimo para cancelar saldos antes y evitar el estado de mora bancaria.
- La educación financiera y el control de gastos son claves para romper el ciclo de deuda. Se proyecta que dejar de usar el plástico es vital para sanear la economía personal a futuro.
La tarjeta de crédito puede ser una excelente herramienta para hacer compras, pero no de cualquier tipo. Al momento de usarla es importante tener en cuenta la capacidad de pago según los ingresos y egresos fijos de cada persona. Cuando la deuda supera la capacidad de pago, hay algunas herramientas que, aunque pueden ser más costosas, ayudan a reacomodar las finanzas.
El refinanciamiento de una deuda es, en resumidas cuentas, replantear las condiciones de la misma con el banco o entidad financiera. Consiste en una reducción del monto de las cuotas durante más tiempo, es decir, pagar menos por mes, pero durante más meses. Esta herramienta llega también con un aumento de la tasa de interés. Refinanciar una deuda implicará que se vuelvan a aplicar cargos sobre ella.
Pero el refinanciamiento evita ingresar en estado de mora, un retraso en el cumplimiento de un pago. Esto permite evitar los intereses de mora, que suelen ser aún más elevados, y también omitir los reportes como usuarios de riesgo.
¿Refinanciar la deuda o hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito?
La respuesta no es una ni tan sencilla. Mientras que algunos financistas recomiendan financiar, otros recomiendan continuar haciendo pagos, pero no el mínimo, sino uno más elevado. Los bancos o emisores de la tarjeta de crédito, por su parte, siempre optarán por el refinanciamiento, porque implica una extensión del pago de intereses y representa para ellos una ganancia.
El primer paso en caso de haber llegado a la incapacidad de pago es consultar por las opciones disponibles. A su vez, si se elige refinanciar una deuda, también se debe tener en cuenta cuántos intereses genera. Por ejemplo, si el pago mínimo es de $35.000 y la refinanciación exige cuotas de $50.000 pero extendidas en el tiempo, puede que sea conveniente continuar haciendo pagos de $50.000 sin acceder a la refinanciación: simplemente empezar a pagar esos $50.000 cada mes, en vez de hacer el pago mínimo.
Esta metodología puede servir para finalizar con la deuda antes que en un plan de refinanciamiento. Siempre habrá que tener en cuenta los intereses que aplique cada entidad financiera, pero suele ser más conveniente pagar todo lo que se pueda, aunque sea poco. En estos casos, es importante tener en cuenta que cualquiera de las opciones seguirá generando intereses, es decir, aumentando la deuda.
Pasos para salir de las deudas con tarjeta de crédito
En Argentina es habitual que las personas se comprometan cada vez más con las tarjetas de crédito. Hay una tendencia a endeudarse por sobre las posibilidades de pago. Por eso, para salir de un ciclo de deuda, lo primero es conocer esas posibilidades de pago: cuánto ingresa y cuánto egresa. Esto requiere un control exhaustivo de las finanzas personales.