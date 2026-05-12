Refinanciar o pagar el mínimo: cuál es la mejor opción si tenés deuda en la tarjeta

El primer paso en caso de haber llegado a la incapacidad de pago es consultar por las opciones disponibles. A su vez, si se elige refinanciar una deuda, también se debe tener en cuenta cuántos intereses genera. Por ejemplo, si el pago mínimo es de $35.000 y la refinanciación exige cuotas de $50.000 pero extendidas en el tiempo, puede que sea conveniente continuar haciendo pagos de $50.000 sin acceder a la refinanciación: simplemente empezar a pagar esos $50.000 cada mes, en vez de hacer el pago mínimo.