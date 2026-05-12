Armani vuelve a River, pero Coudet mantendrá a Beltrán como titular ante Gimnasia
El arquero campeón del mundo ya recibió el alta médica y regresó a la convocatoria, aunque el DT decidió sostener al juvenil Santiago Beltrán para los cuartos de final del Torneo Apertura. El plan es que Franco Armani recupere ritmo de manera progresiva.
Resumen para apurados
- Eduardo Coudet mantendrá a Santiago Beltrán como titular de River ante Gimnasia por el Apertura, pese al regreso de Franco Armani tras recibir el alta médica por su lesión.
- El juvenil Beltrán destaca por sus actuaciones clave en penales, mientras que Armani solo sumó 45 minutos en 2026. Se descartó además una salida del capitán al fútbol colombiano.
- El cuerpo técnico prevé que Armani recupere la titularidad el 20 de mayo por Copa Sudamericana. El arquero busca retomar su nivel para liderar al equipo en el resto del semestre.
El regreso de Franco Armani ya es una realidad en River. Luego de dejar atrás sus problemas físicos, el histórico arquero y capitán volvió a estar a disposición del entrenador Eduardo Coudet, aunque no recuperará inmediatamente la titularidad.
De cara al partido de cuartos de final del Torneo Apertura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el “Chacho” decidió mantener en el arco a Santiago Beltrán. El juvenil de 20 años atraviesa un gran presente y se ganó la confianza del cuerpo técnico gracias a actuaciones determinantes en las últimas semanas.
Beltrán fue clave en la clasificación frente a San Lorenzo, donde se destacó en la tanda de penales, y también había tenido una actuación sobresaliente contra Red Bull Bragantino al contener un penal decisivo. Ese rendimiento, sumado a la falta de ritmo competitivo de Armani, inclinó la balanza a favor del juvenil.
El experimentado arquero apenas disputó 45 minutos oficiales en lo que va de 2026, en el encuentro ante Vélez Sarsfield jugado en febrero. Por eso, la idea del cuerpo técnico es que recupere continuidad de forma gradual antes de volver definitivamente al once inicial.
Según trascendió, el objetivo es que Armani vuelva a ser titular el próximo 20 de mayo, cuando River enfrente nuevamente a Bragantino por la Copa Sudamericana.
Mientras tanto, también quedaron descartados los rumores sobre una posible salida del arquero hacia Atlético Nacional. Desde el entorno del jugador aseguran que no existen negociaciones ni contactos concretos con el club colombiano y que su intención es seguir peleando por un lugar en River.
Puertas adentro, Armani continúa siendo considerado una pieza fundamental dentro del plantel. Más allá de perder momentáneamente el puesto, el capitán mantiene un fuerte liderazgo y apuesta a recuperar su mejor versión en un semestre cargado de competencia para el conjunto “millonario”.