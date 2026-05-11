River entre algodones: el parte médico para Coudet tras la batalla con San Lorenzo

Respecto a la situación de Fausto Vera, el volante que regresaba tras un esguince de rodilla disputó 77 minutos y terminó con hielo en la zona afectada una vez que fue reemplazado. Se trató de una medida netamente preventiva por el esfuerzo acumulado y no hay indicios de que la lesión se haya resentido, por lo que integraría el once inicial ante el "Lobo" sin mayores problemas. Por su parte, Marcos Acuña aguantó cien minutos en cancha con una sobrecarga en los gemelos tras realizar un despliegue constante por la banda. El "Huevo" dejó su lugar en el campo por puro agotamiento físico, pero los estudios preliminares indican que llegaría a tiempo para el compromiso de cuartos de final.