River entre algodones: el parte médico para Coudet tras la batalla con San Lorenzo
Tras un desgaste de 120 minutos ante el "Ciclón", el cuerpo técnico confía en contar con sus piezas clave para el cruce ante Gimnasia. Pese a las molestias de Moreno, Acuña, Vera y Meza, el plan apunta a repetir el equipo el miércoles en el Monumental.
Resumen para apurados
- Coudet evalúa a Vera, Acuña, Meza y Moreno tras el duelo ante San Lorenzo para confirmar la formación de River que recibirá a Gimnasia este miércoles por el torneo Apertura.
- Tras jugar 120 minutos, los jugadores realizaron tareas regenerativas en Ezeiza. Pese a las molestias físicas detectadas, no se registran lesiones graves en el plantel titular.
- El 'Chacho' busca repetir el equipo para aprovechar el envión anímico de la clasificación. El descanso previo en la Sudamericana facilita la recuperación de las piezas clave.
La clasificación agónica ante San Lorenzo dejó a River en los cuartos de final del torneo Apertura, pero el precio físico resultó elevado tras una exigencia que se extendió hasta el final del tiempo suplementario. El alargue y la tensión de la definición por penales llevaron a varios referentes a terminar al límite de sus posibilidades físicas. Sin embargo, luego de los trabajos regenerativos realizados en el predio de Ezeiza, el panorama para el duelo del miércoles es bastante más alentador de lo que sugerían las imágenes del domingo por la noche, cuando el cansancio parecía haber hecho mella en la estructura titular.
Respecto a la situación de Fausto Vera, el volante que regresaba tras un esguince de rodilla disputó 77 minutos y terminó con hielo en la zona afectada una vez que fue reemplazado. Se trató de una medida netamente preventiva por el esfuerzo acumulado y no hay indicios de que la lesión se haya resentido, por lo que integraría el once inicial ante el "Lobo" sin mayores problemas. Por su parte, Marcos Acuña aguantó cien minutos en cancha con una sobrecarga en los gemelos tras realizar un despliegue constante por la banda. El "Huevo" dejó su lugar en el campo por puro agotamiento físico, pero los estudios preliminares indican que llegaría a tiempo para el compromiso de cuartos de final.
En cuanto a Maximiliano Meza, su salida en el entretiempo respondió a una estricta gestión de cargas por parte de Eduardo Coudet, teniendo en cuenta que el correntino regresó recientemente de una inactividad de seis meses. El mediocampista no aqueja nuevas lesiones y está a disposición para sumar minutos en el Monumental. Finalmente, Aníbal Moreno fue el único de los cuatro que completó los 120 minutos, aunque terminó el encuentro con un calambre en el isquiotibial derecho. Pese al dolor residual tras el pitazo final, se espera que el volante central forme parte de la alineación titular.
La estrategia del entrenador para mantener la competitividad del plantel fue clara al preservar a la mayoría de estos nombres del viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana. Gracias a ese descanso previo y a las tareas de recuperación realizadas esta tarde, el "Chacho" confía en que sus dirigidos puedan asimilar el desgaste y llegar en óptimas condiciones. La intención es tocar lo menos posible la base del equipo, apostando al envión anímico que significó el empate agónico y la posterior victoria en la tanda de penales ante los "Cuervos".