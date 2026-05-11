Secciones
DeportesFútbol

River entre algodones: el parte médico para Coudet tras la batalla con San Lorenzo

Tras un desgaste de 120 minutos ante el "Ciclón", el cuerpo técnico confía en contar con sus piezas clave para el cruce ante Gimnasia. Pese a las molestias de Moreno, Acuña, Vera y Meza, el plan apunta a repetir el equipo el miércoles en el Monumental.

River entre algodones: el parte médico para Coudet tras la batalla con San Lorenzo Alejandro Pagni
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Coudet evalúa a Vera, Acuña, Meza y Moreno tras el duelo ante San Lorenzo para confirmar la formación de River que recibirá a Gimnasia este miércoles por el torneo Apertura.
  • Tras jugar 120 minutos, los jugadores realizaron tareas regenerativas en Ezeiza. Pese a las molestias físicas detectadas, no se registran lesiones graves en el plantel titular.
  • El 'Chacho' busca repetir el equipo para aprovechar el envión anímico de la clasificación. El descanso previo en la Sudamericana facilita la recuperación de las piezas clave.
Resumen generado con IA

La clasificación agónica ante San Lorenzo dejó a River en los cuartos de final del torneo Apertura, pero el precio físico resultó elevado tras una exigencia que se extendió hasta el final del tiempo suplementario. El alargue y la tensión de la definición por penales llevaron a varios referentes a terminar al límite de sus posibilidades físicas. Sin embargo, luego de los trabajos regenerativos realizados en el predio de Ezeiza, el panorama para el duelo del miércoles es bastante más alentador de lo que sugerían las imágenes del domingo por la noche, cuando el cansancio parecía haber hecho mella en la estructura titular.

Respecto a la situación de Fausto Vera, el volante que regresaba tras un esguince de rodilla disputó 77 minutos y terminó con hielo en la zona afectada una vez que fue reemplazado. Se trató de una medida netamente preventiva por el esfuerzo acumulado y no hay indicios de que la lesión se haya resentido, por lo que integraría el once inicial ante el "Lobo" sin mayores problemas. Por su parte, Marcos Acuña aguantó cien minutos en cancha con una sobrecarga en los gemelos tras realizar un despliegue constante por la banda. El "Huevo" dejó su lugar en el campo por puro agotamiento físico, pero los estudios preliminares indican que llegaría a tiempo para el compromiso de cuartos de final.

En cuanto a Maximiliano Meza, su salida en el entretiempo respondió a una estricta gestión de cargas por parte de Eduardo Coudet, teniendo en cuenta que el correntino regresó recientemente de una inactividad de seis meses. El mediocampista no aqueja nuevas lesiones y está a disposición para sumar minutos en el Monumental. Finalmente, Aníbal Moreno fue el único de los cuatro que completó los 120 minutos, aunque terminó el encuentro con un calambre en el isquiotibial derecho. Pese al dolor residual tras el pitazo final, se espera que el volante central forme parte de la alineación titular.

La estrategia del entrenador para mantener la competitividad del plantel fue clara al preservar a la mayoría de estos nombres del viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la Copa Sudamericana. Gracias a ese descanso previo y a las tareas de recuperación realizadas esta tarde, el "Chacho" confía en que sus dirigidos puedan asimilar el desgaste y llegar en óptimas condiciones. La intención es tocar lo menos posible la base del equipo, apostando al envión anímico que significó el empate agónico y la posterior victoria en la tanda de penales ante los "Cuervos".

Temas Club Atlético River PlateEduardo "Chacho" CoudetEduardo CoudetSan LorenzoEduardo “Chacho” CoudetTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
4

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
5

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
2

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
3

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
4

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
5

Mala Praxis

Más Noticias
Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

Mundial 2026: Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la selección argentina

En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Torneo Apertura: cruces, días y horarios de los cuartos de final

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Comentarios