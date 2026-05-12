Este es el electrodoméstico que más energía consume aunque esté apagado
Aunque esté apagado, este electrodoméstico sigue consumiendo energía durante la noche y puede representar hasta el 30% del gasto del sistema de entretenimiento. Descubrí cuál es y cómo reducir su consumo para ahorrar en tu factura de luz.
Resumen para apurados
- El decodificador de TV es el aparato que más electricidad consume en reposo, representando hasta el 30% del gasto en entretenimiento doméstico por su modo stand-by permanente.
- Funciona mediante actualizaciones y grabaciones programadas que consumen entre 12 y 35 vatios por noche. Este gasto silencioso equivale a una lámpara LED encendida seis horas al día.
- Reducir este gasto requiere desconectar equipos o usar regletas con interruptor. Adoptar hábitos de eficiencia energética es clave ante los aumentos en las facturas de luz actuales.
Aunque no lo veas encendido, algunos electrodomésticos siguen utilizando electricidad durante la noche. Este consumo "fantasma" puede impactar significativamente en tu factura de luz a fin de mes. Por eso, conocer cuáles son los aparatos que más energía consumen aun en reposo es clave para cuidar tu bolsillo.
Uno de los más sorpresivos es el decodificador de televisión por cable o satélite. A simple vista, al apagarlo con el control remoto parece que está completamente inactivo. Sin embargo, este dispositivo continúa funcionando en un modo de espera (stand-by) que mantiene varias funciones activas, como:
Actualizaciones automáticas del software.
Grabaciones programadas.
Sincronización del reloj interno.
Conexión permanente a internet.
¿Cuánta energía consume realmente?
De acuerdo con estimaciones de empresas eléctricas, un decodificador puede consumir entre 12 y 35 vatios por noche aunque esté apagado. Traducido en términos anuales, esto representa más de 250 kilovatios-hora al año, equivalente a mantener encendida una lámpara LED de 40W por más de seis horas cada día.
En un hogar con varios decodificadores —algo común cuando hay televisores en más de una habitación—, este consumo puede multiplicarse y representar hasta el 30% del gasto energético del sistema de entretenimiento doméstico.
¿Cómo reducir este gasto silencioso?
Si querés disminuir el consumo de energía en tu hogar, tomá nota de estas recomendaciones:
Desconectá el decodificador de la corriente durante la noche, especialmente si no lo vas a usar.
Usá regletas con interruptor para apagar varios dispositivos al mismo tiempo.
Activá los modos de ahorro de energía, si tu decodificador los ofrece.
Consultá a tu proveedor de televisión por cable si tienen equipos con mayor eficiencia energética.
Adoptá el hábito de apagar completamente los aparatos cuando no estén en uso.
Atención con los Smart TV
Otro aparato que puede sumar al gasto nocturno es el Smart TV. Al igual que el decodificador, estos televisores mantienen una conexión activa a internet y funcionan en "stand-by", lo que les permite encenderse más rápido. Sin embargo, esto también significa un consumo constante de energía si no se desconectan por completo.