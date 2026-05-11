Anses: cómo será el calendario de pagos de la semana del 11 de mayo para jubilados y beneficiarios

Anses
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Resumen para apurados
- ANSES inicia el 11 de mayo el pago a jubilados y beneficiarios en Argentina. El cronograma de mayo 2026 se organiza por terminación de DNI para ordenar la acreditación de haberes.
- Los pagos incluyen un aumento del 3,4% por inflación de marzo y un bono de $70.000. El calendario tendrá una pausa el lunes 25 por feriado, retomando la actividad el día siguiente.
- Esta actualización busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores vulnerables. La continuidad del bono adicional es clave para sostener el poder adquisitivo de los haberes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026. El cronograma sufrirá una interrupción por el feriado del lunes 25, pero las acreditaciones continuarán con normalidad desde el día siguiente. Como ocurre cada mes, el orden de cobro se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios.
Además, el organismo informó un incremento del 3,4%, vinculado al índice de inflación de marzo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000.
Calendario de pagos Anses: cuándo cobro en mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Mes de abril
- Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
- Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Mes de abril
- Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo
- Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Mes de abril
- Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo
- Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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