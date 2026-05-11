Ola de frío: los valles registraron las primeras heladas fuertes del año

Resumen para apurados
- Tucumán y Catamarca registraron las primeras heladas fuertes este mayo, tras el ingreso de aire polar que dejó mínimas de -6°C en zonas como Colalao del Valle, según la Eeaoc.
- El fenómeno incluyó nevadas y garrotillo en zonas de altura. Las heladas se destacaron por su persistencia, alcanzando en algunos puntos hasta 19 horas consecutivas bajo cero grados.
- Estos registros marcan el inicio del invierno climático y alertan al sector agroindustrial. Se espera que el monitoreo de la Eeaoc continúe ante posibles nuevas olas de frío extremo.
La primera irrupción de aire polar de la temporada ha dejado su marca en el territorio, especialmente en las zonas de altura. Según el último Informe de Heladas emitido por la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), mayo ha iniciado con registros térmicos bajo cero que afectaron a diversas localidades de Tucumán y Catamarca.
Como ocurre cada año, los valles calchaquíes y las zonas montañosas fueron el epicentro de los fenómenosmás intensos, marcando la cercanía del invierno. El ingreso de una masa de aire polar provocó precipitaciones níveas en distintos puntos de altura y dejó postales invernales en la villa turística y zonas aledañas. Durante el fin de semana cayó “garrotillo”, mientras que en sectores más elevados se observaron copos y leves acumulaciones sobre banquinas, techos y algunos vehículos.
El informe detalló que la intensidad del frío fue particularmente severa en Colalao del Valle, donde se alcanzó una mínima de -6° el 9, con duración de 10 horas.
Esta helada no solo fue aguda por su temperatura, sino también por su persistencia, extendiéndose por un lapso de hasta 10, 12 y 19 horas.
Otras zonas
- Las Nubes (Tafí del Valle): registró -6,2 el viernes 9, con duración de 12 horas, y -3,2° este lunes 11 de mayo, con una duración de 8 horas.
- Pinar de los Ciervos (Tafí del Valle): el 9 y 10 de mayo la temperatura descendió hasta los -3,3°, manteniendo esas condiciones durante 19 horas consecutivas.
- Santa Cruz (Tafí del Valle): se ha venido registrando heladas sucesivas (hasta -1,3°) desde el 7 de mayo, incrementando su intensidad con el paso de los días.
El fenómeno no se limitó exclusivamente a los valles. La zona de Benjamín Paz registró su primera helada significativa el 10 de mayo con -1,5° durante más de tres horas.
Por su parte, en la provincia de Catamarca, la localidad de Los Altos tuvo un registro más leve de -0,4°.