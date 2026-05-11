Ola de frío: los valles registraron las primeras heladas fuertes del año

Como ocurre cada año, los valles calchaquíes y las zonas montañosas fueron el epicentro de los fenómenosmás intensos, marcando la cercanía del invierno. El ingreso de una masa de aire polar provocó precipitaciones níveas en distintos puntos de altura y dejó postales invernales en la villa turística y zonas aledañas. Durante el fin de semana cayó “garrotillo”, mientras que en sectores más elevados se observaron copos y leves acumulaciones sobre banquinas, techos y algunos vehículos.