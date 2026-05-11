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San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría contra Gimnasia de Jujuy: los detalles del nuevo diseño

Kappa renovó el manto del "Santo" con un diseño más clásico que el anterior. La indumentaria de salida y entrenamiento 2026, ya está a la venta.

San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría contra Gimnasia de Jujuy: los detalles del nuevo diseño LA GACETA / DIEGO ARAOZ
11 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán estrenaría su nueva camiseta Kappa este martes a las 21:10 en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy, buscando renovar su imagen frente al líder del torneo.
  • El diseño vuelve a lo clásico con bastones rojos anchos y cuello redondo, eliminando las franjas diagonales previas. La indumentaria de entrenamiento 2026 ya se encuentra a la venta.
  • El lanzamiento busca fortalecer la identidad visual del club en un duelo clave. Se espera que los socios reciban beneficios para adquirir la nueva colección oficial de la marca.
Resumen generado con IA

San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría este martes contra el líder. El manto rojiblanco que llevaría el equipo de Andrés Yllana en La Ciudadela desde las 21.10 frente a Gimnasia de Jujuy ya habría llegado al club, y un allegado a la CD le confirmó a LA GACETA que respeta los colores tradicionales y recupera una estética más clásica que la que viene usando el plantel. El club todavía no la oficializó, pero todo indica que en el duelo contra el líder de la Primera Nacional sería el escenario elegido para el estreno.

La nueva camiseta de Kappa abandona las franjas diagonales en las mangas y el cuello alto estilo choker que caracterizaron al modelo anterior. 

En su lugar aparece un diseño más limpio y contundente: cuello redondo con ribete rojo y blanco, mangas cortas lisas con el logo de Sucrédito aplicado tal como figura en la camiseta actual, y tres bastones rojos anchos sobre fondo blanco que generan dos espacios blancos entre ellos, recorriendo toda la prenda de arriba abajo con un trazo firme y bien definido. 

San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría contra Gimnasia de Jujuy: los detalles del nuevo diseño

Los bordes laterales también cierran en rojo, lo que le da al conjunto una presencia visual fuerte y reconocible desde cualquier tribuna. La banda Omini de Kappa aparece en los hombros, el logo de la marca se ubica en el pecho izquierdo, el escudo del club en el derecho con la estrella dorada sobre él, y el sponsoreo de Caja Popular de Ahorros ocupa el centro en tipografía negra y bien legible.

El conjunto completo también trae novedades. El short sería completamente blanco con el escudo del club en el lateral derecho y el logo de Kappa en el izquierdo, sin franjas ni detalles adicionales, apostando a la sobriedad total. Las medias, también blancas, llevarían el puño superior en rojo y la leyenda CASM estampada en la parte delantera de la caña, reforzando la identidad institucional de arriba abajo.

San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría contra Gimnasia de Jujuy: los detalles del nuevo diseño

La noche del estreno

Que la nueva camiseta debute precisamente contra el líder de la zona no es un detalle menor.

Mientras tanto, en el sitio oficial de Kappa Argentina ya está disponible a la venta la colección completa de ropa de entrenamiento y de salida 2026: remeras técnicas, musculosas, buzos de medio cierre, pantalón largo de entrenamiento a $104.000 y la remera de salida Millido Slim Fit a $63.000. Se espera que los socios con cuota al día, tengan descuentos en la indumentaria.

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