San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría contra Gimnasia de Jujuy: los detalles del nuevo diseño

San Martín tiene nueva camiseta y la estrenaría este martes contra el líder. El manto rojiblanco que llevaría el equipo de Andrés Yllana en La Ciudadela desde las 21.10 frente a Gimnasia de Jujuy ya habría llegado al club, y un allegado a la CD le confirmó a LA GACETA que respeta los colores tradicionales y recupera una estética más clásica que la que viene usando el plantel. El club todavía no la oficializó, pero todo indica que en el duelo contra el líder de la Primera Nacional sería el escenario elegido para el estreno.