La reducción de la jornada laboral gana terreno en España: ¿Argentina podría imitar la medida?

Resumen para apurados
- En marzo de 2026, España alcanzó una jornada laboral media de 38,1 horas mediante convenios colectivos, tras el rechazo legislativo del proyecto de 37,5 horas semanales en 2025.
- La reducción avanza vía negociaciones sectoriales ante el freno del Congreso a la ley general. El Gobierno ahora prioriza el registro horario digital para frenar horas extra impagas.
- El modelo español sirve de referencia para Argentina en el debate sobre productividad. El éxito dependerá de adaptar los horarios por sectores y fortalecer el control digital estatal.
La reducción de la jornada laboral en España continúa avanzando lentamente a través de los convenios colectivos, aunque el objetivo de las 37,5 horas semanales todavía parece lejano tras el fracaso del proyecto de ley impulsado en 2025.
Los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran que la negociación colectiva sigue siendo la principal vía para acortar el tiempo de trabajo, pero también reflejan una desaceleración en el ritmo de reducción durante 2026.
Cuál es la jornada laboral media en España en 2026
Según las estadísticas oficiales, la jornada media pactada en convenio colectivo se ubicó en marzo de 2026 en 38,1 horas semanales, equivalentes a 1.739,3 horas anuales.
El dato representa una leve mejora respecto al año anterior, cuando la media alcanzaba las 38,4 horas semanales.
Aunque la cifra se mantiene por debajo del límite legal de 40 horas, todavía supera el objetivo de las 37,5 horas semanales que el Gobierno buscó establecer por ley.
Por qué no avanzó la reducción legal de la jornada laboral
El proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz había sido aprobado inicialmente en mayo de 2025.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada meses después en el Congreso de los Diputados, frenando la posibilidad de implementar una reducción generalizada de la jornada laboral en España.
Desde entonces, el Ejecutivo concentró sus esfuerzos en avanzar con la reforma del registro horario digital para controlar mejor las horas trabajadas y las horas extra no pagadas.
Nuevos convenios colectivos muestran una desaceleración
Los convenios firmados durante el inicio de 2026 muestran señales de estancamiento en la reducción de la jornada.
En esos nuevos acuerdos, la jornada media pactada asciende a 38,8 horas semanales, equivalentes a 1.769,9 horas anuales.
Esto implica un aumento respecto a la media general y refleja las dificultades que enfrentan algunos sectores para seguir reduciendo las horas de trabajo mediante negociación colectiva.
Qué sectores tienen jornadas laborales más bajas en España
El análisis por tipo de convenio muestra diferencias importantes entre empresas y sectores.
Convenios de empresa
Los acuerdos firmados directamente en empresas presentan las jornadas más reducidas, con un promedio de 37,3 horas semanales.
Convenios sectoriales
En los convenios sectoriales, la media asciende a 38,2 horas semanales.
Grupos de empresas
En el caso de acuerdos firmados por grupos empresariales, la jornada alcanza las 38,4 horas semanales.
Estos datos reflejan una mayor flexibilidad en el ámbito empresarial para adaptar horarios según productividad y organización interna.
Cuántos trabajadores ya tienen jornadas inferiores a 37,5 horas
Actualmente, los convenios colectivos alcanzan a:
7,4 millones de trabajadores
Más de 720.000 empresas
2.240 convenios colectivos
Dentro de ese universo:
5,8 millones de empleados trabajan entre 37,5 y 39,5 horas semanales
Más de un millón ya tienen jornadas inferiores a 37,5 horas
Cerca de 240.000 trabajadores aún superan las 40 horas semanales
El foco del Gobierno ahora está en las horas extras
Tras el fracaso de la reforma laboral sobre reducción horaria, el Ministerio de Trabajo busca avanzar con nuevas herramientas de control sobre la jornada laboral.
La ministra Yolanda Díaz aseguró que en España se realizan alrededor de 2,5 millones de horas extraordinarias semanales sin remuneración.
Por ese motivo, el Ejecutivo considera prioritaria la implementación de un sistema digital de registro horario que permita controlar los excesos de jornada y garantizar el pago de las horas extra.