Sergio Pezzotta y referentes nacionales dictarán una capacitación de lujo para árbitros en Tucumán

Resumen para apurados
- Sergio Pezzotta y referentes nacionales dictan este martes una capacitación para árbitros en el Club Central Norte de Tucumán para profesionalizar el referato regional.
- La jornada incluye trabajos de campo y clases teóricas lideradas por Pezzotta, Marcelo Aumente y Gustavo Lechner, exjueces de trayectoria internacional y formadores de la UADA.
- El evento busca fortalecer la formación técnica y física de los colegiados en el NOA, promoviendo el respeto y la actualización reglamentaria en el fútbol argentino profesional.
Este martes, el Club Atlético Central Norte será escenario de una importante jornada de formación destinada al crecimiento y perfeccionamiento del arbitraje. Bajo el lema “El arbitraje también se entrena, el arbitraje se respeta”, se desarrollará una capacitación de alto nivel que contará con la presencia de reconocidas figuras nacionales vinculadas al referato argentino.
La actividad comenzará a las 16 con trabajos de campo y ejercicios prácticos orientados a la preparación física y técnica de los jueces. Posteriormente, a las 18:00, se realizará una merienda para los participantes y, desde las 19:30, se llevará adelante una clase especializada sobre arbitraje, donde se abordarán conceptos reglamentarios, experiencias profesionales y herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad.
La jornada tendrá como principales disertantes a Sergio Pezzotta, Marcelo Aumente y Gustavo Lechner, tres referentes de amplia trayectoria dentro del fútbol argentino.
Pezzotta es un exárbitro internacional argentino con una destacada carrera en torneos organizados por FIFA y Conmebol. Dirigió encuentros de Copa Libertadores, Eliminatorias Sudamericanas y partidos de Primera División del fútbol argentino. Actualmente se desempeña como uno de los líderes de la Unión Árbitros Deportivos Argentinos (UADA), entidad que conduce junto a Juan Pablo Pompei.
Por su parte, Marcelo Aumente tuvo una extensa carrera como juez de línea y actualmente se desempeña como instructor y formador arbitral, con experiencia en capacitación técnica y desarrollo de árbitros en distintos niveles del fútbol nacional. Su trabajo está enfocado en la actualización reglamentaria y la formación integral de nuevos colegiados.
En tanto, Gustavo Lechner cuenta también con una extensa trayectoria dentro del arbitraje argentino como asistente y actualmente desarrolla tareas vinculadas a la formación, evaluación y preparación de árbitros, aportando experiencia y conocimientos técnicos sobre el juego y la conducción arbitral.
Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la capacitación continua, promover el profesionalismo y generar espacios de aprendizaje e intercambio entre árbitros, aspirantes y dirigentes deportivos de Tucumán y la región.
La capacitación es organizada conjuntamente por entidades vinculadas al arbitraje y al fútbol argentino, y contará con la participación de instituciones y colegios arbitrales locales.