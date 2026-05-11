Sergio Pezzotta y referentes nacionales dictarán una capacitación de lujo para árbitros en Tucumán

La actividad comenzará a las 16 con trabajos de campo y ejercicios prácticos orientados a la preparación física y técnica de los jueces. Posteriormente, a las 18:00, se realizará una merienda para los participantes y, desde las 19:30, se llevará adelante una clase especializada sobre arbitraje, donde se abordarán conceptos reglamentarios, experiencias profesionales y herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad.