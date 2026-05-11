Torta de chocolate sin harina: la receta fácil, económica y súper esponjosa

Resumen para apurados
- Presentan hoy una receta de torta de chocolate sin harina, destacada por su bajo costo y textura liviana, ideal para quienes buscan opciones dulces y económicas en Argentina.
- El secreto reside en batir huevos con azúcar a punto cinta para incorporar aire, omitiendo harinas. Se hornea a 180°C tras mezclar chocolate amargo derretido con manteca y vainilla.
- Esta alternativa gastronómica responde a la demanda de postres livianos y personalizables, permitiendo variar el sabor final según el porcentaje de cacao que elija el comensal.
Esta torta de chocolate sin harina se destaca por su sabor intenso y su textura esponjosa. El resultado final puede variar según el porcentaje de cacao del chocolate elegido: con uno de 70% se obtiene un perfil más amargo y profundo, mientras que una versión de 54% aporta mayor dulzura. Una opción equilibrada puede lograrse utilizando chocolate de 65% cacao.
A diferencia de las tortas tradicionales, en esta receta no interviene la harina para aportar estructura. En su lugar, el secreto está en batir los huevos con el azúcar hasta incorporar suficiente aire. Durante la cocción, ese aire se expande en el horno y permite conseguir una torta liviana, húmeda y con una textura suave.
Cómo hacer la torta de chocolate
Ingredientes
- 400 g chocolate bitter yo usé de 54-70’%
- 170 g mantequilla sin sal
- 5 huevos
- 200 g azúcar granulada
- 1 cdta esencia de vainilla
- 1 cdta sal
- aceite vegetal para engrasar
- azúcar en polvo / azúcar flor / azúcar glas o cacao en polvo (opcional para decorar)
- almendras fileteadas (opcional para decorar)
En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta lograr el llamado “punto cinta”. Esto ocurre cuando la mezcla adquiere volumen y, al dejar caer un poco sobre la superficie, tarda unos segundos en integrarse nuevamente.
Después, incorpora la sal, la esencia de vainilla y la mezcla de chocolate derretido. Mezcla con movimientos envolventes y suaves para conservar el aire incorporado en los huevos, ya que eso ayudará a que la torta quede esponjosa.
Prepara un molde desmontable colocando papel manteca en la base y un poco de aceite vegetal para fijarlo. Engrasa también los bordes y vierte allí la preparación.
Por último, lleva al horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y pasa un cuchillo fino por los bordes para despegar la torta con facilidad.