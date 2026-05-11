Secciones
SociedadActualidad

Torta de chocolate sin harina: la receta fácil, económica y súper esponjosa

Durante la cocción, el aire se expande en el horno y permite conseguir una torta liviana, húmeda y con una textura suave.

Torta de chocolate sin harina: la receta fácil, económica y súper esponjosa Torta de chocolate
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Presentan hoy una receta de torta de chocolate sin harina, destacada por su bajo costo y textura liviana, ideal para quienes buscan opciones dulces y económicas en Argentina.
  • El secreto reside en batir huevos con azúcar a punto cinta para incorporar aire, omitiendo harinas. Se hornea a 180°C tras mezclar chocolate amargo derretido con manteca y vainilla.
  • Esta alternativa gastronómica responde a la demanda de postres livianos y personalizables, permitiendo variar el sabor final según el porcentaje de cacao que elija el comensal.
Resumen generado con IA

Esta torta de chocolate sin harina se destaca por su sabor intenso y su textura esponjosa. El resultado final puede variar según el porcentaje de cacao del chocolate elegido: con uno de 70% se obtiene un perfil más amargo y profundo, mientras que una versión de 54% aporta mayor dulzura. Una opción equilibrada puede lograrse utilizando chocolate de 65% cacao.

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable y fácil para los antojos dulces

Postre de chocolate sin azúcar: una receta saludable y fácil para los antojos dulces

A diferencia de las tortas tradicionales, en esta receta no interviene la harina para aportar estructura. En su lugar, el secreto está en batir los huevos con el azúcar hasta incorporar suficiente aire. Durante la cocción, ese aire se expande en el horno y permite conseguir una torta liviana, húmeda y con una textura suave.

Cómo hacer la torta de chocolate 

Ingredientes

  • 400 g chocolate bitter yo usé de 54-70’%
  • 170 g mantequilla sin sal
  • 5 huevos
  • 200 g azúcar granulada
  • 1 cdta esencia de vainilla
  • 1 cdta sal
  • aceite vegetal para engrasar
  • azúcar en polvo / azúcar flor / azúcar glas o cacao en polvo (opcional para decorar)
  • almendras fileteadas (opcional para decorar)

En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta lograr el llamado “punto cinta”. Esto ocurre cuando la mezcla adquiere volumen y, al dejar caer un poco sobre la superficie, tarda unos segundos en integrarse nuevamente.

Después, incorpora la sal, la esencia de vainilla y la mezcla de chocolate derretido. Mezcla con movimientos envolventes y suaves para conservar el aire incorporado en los huevos, ya que eso ayudará a que la torta quede esponjosa.

Prepara un molde desmontable colocando papel manteca en la base y un poco de aceite vegetal para fijarlo. Engrasa también los bordes y vierte allí la preparación.

Por último, lleva al horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y pasa un cuchillo fino por los bordes para despegar la torta con facilidad.

Temas Chocolate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
4

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
5

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
3

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
4

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
5

Mala Praxis

Más Noticias
No más campera puffer: los tres abrigos que serán tendencia en invierno 2026

No más campera puffer: los tres abrigos que serán tendencia en invierno 2026

Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes

Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el frío se hará sentir en las primeras horas del lunes

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el frío se hará sentir en las primeras horas del lunes

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Comentarios