Ni café ni té: la bebida que ayuda a mejorar la concentración y la memoria

Resumen para apurados
- Estudios demuestran que el consumo moderado de chocolate negro mejora la memoria y concentración al aumentar la oxigenación y el flujo sanguíneo hacia el cerebro.
- Sus flavonoides protegen las arterias, mientras que la teobromina y serotonina elevan el ánimo. Se advierte evitar el chocolate con leche por su alto contenido de azúcares y grasas.
- Este hallazgo impulsa el uso de cacao puro como alternativa saludable al café para el rendimiento cognitivo, siempre que se mantenga un equilibrio para evitar el aumento de peso.
Estudios demostraron que el chocolate puede aportar una mayor oxigenación del cerebro, mejorando así la función cerebral, aumentando el flujo sanguíneo al cerebro y contribuir de forma positiva a la atención, la concentración y la memoria. Por esto, una taza de chocolate puede aportar importantes beneficios para la salud, como mejorar la función cardiovascular, estimular funciones cognitivas y aumentar la sensación de bienestar, pero también puede tener efectos negativos si se consume en exceso.
El chocolate, en particular el negro, contiene antioxidantes, como los flavonoides, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuir la presión arterial y mejorar la salud de las arterias.
Gracias a su contenido de teobromina, un estimulante natural, el chocolate puede aumentar la energía y la resistencia. Además, se lo relaciona a un aumento de producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores que contribuyen a la sensación de bienestar y a mejorar el estado de ánimo.
Pese a todos estos beneficios, es importante consumir chocolate de manera moderada ya que contiene muchas calorías y grasas, por lo que ingerirlo excesivo puede contribuir al aumento de peso y a la elevación de los niveles de colesterol.
Especialmente se debe tener en cuenta que el chocolate con leche contiene muchos azúcares que pueden causar problemas de salud si se consumen en exceso. Incluso, algunas personas pueden ser sensibles o alérgicas a alguno de sus componentes, por lo que su consumo puede causar problemas de salud, sobre todo en la piel y a nivel digestivo.
Otras bebidas e infusiones
Para mantener el celebro activo, el té verde, por ejemplo, también contiene antioxidantes y teína, que ayuda a la concentración.
El café, tomado con moderación, mejora el estado de alerta y la capacidad de reacción. Una taza por la mañana puede ayudar a despejarse. Nunca tomar en ayunas. Además, es conviene evitarlo por la tarde para no alterar el sueño.
Otra opción interesante es el cacao puro en polvo, que se puede añadir a batidos, yogures o incluso en repostería casera para obtener beneficios similares a los del chocolate caliente.