Ni café ni té: la bebida que ayuda a mejorar la concentración y la memoria

Estudios demostraron que el chocolate puede aportar una mayor oxigenación del cerebro, mejorando así la función cerebral, aumentando el flujo sanguíneo al cerebro y contribuir de forma positiva a la atención, la concentración y la memoria. Por esto, una taza de chocolate puede aportar importantes beneficios para la salud, como mejorar la función cardiovascular, estimular funciones cognitivas y aumentar la sensación de bienestar, pero también puede tener efectos negativos si se consume en exceso.